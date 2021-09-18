Жизнь – она зебра: каких знаков в октябре поджидает белая полоса, а каких – черная

Все мы знаем поговорку о том, что жизнь — это зебра, и успех в ней постоянно чередуется с неудачами. Астрологи тоже подтверждают эту мысль. Причем, у каждого знака эти полосы разные, и волны успеха или горестей накрывают всех в разное время. Вот какие знаки будут в октябре наиболее успешными, а каким стоит готовиться к трудностям.

Дева

Девы могут быть уверены: в октябре их ждут успех, карьерный рост и способность легко обходить все препятствия. Астрологи говорят, что если подходить к делам взвешенно и рационально, то удача будет на вашей стороне. Девы легко справятся с любыми проблемами, но надо суметь распределить силы, направить энергию в нужное русло. Не переживайте, если что-то не получится с первой попытки — продолжайте пытаться, удача будет этой осенью за вас.

Весы

Октябрь для Весов будет ярким месяцем, полным неожиданных предложений и разных свершений. Главное – не бояться идти вперед, решиться на что-то новое, чтобы потом не топтаться на месте долгое время. Вам благоволят звезды, поэтому не бойтесь, если придется отправиться в дальнюю поездку, много общаться с людьми. Залог успеха для вас в октябре — коммуникабельность, умение завязывать контакты.

Стрелец

Успешным октябрь будет и для Стрельцов. Это месяц преобразований, изменений в разных областях жизни. Коснутся перемены всего: любви, быта, внешнего вида. Вас могут внезапно повысить в должности, выделить на работе. Рассчитывайте на улучшение своего материального положения в октябре. Астрологи советуют бороться со своими недостатками и меньше критиковать окружающих, тогда удача будет с вами.

А вот каким знакам зодиака в октябре, наоборот, не повезет.

Близнецы

«Черная полоса» в вашей жизни начнется с середины осени. Присмотритесь к своему окружению. Возможно, у вас есть коллеги, которые пытаются «подсидеть», постоянно завидуют и распускают сплетни? Не конфликтуйте с ними, уходите от скандалов. Астрологи рекомендуют держать эмоции при себе в этом месяце, чтобы не усугубить проблемы. Не исключены в этот период серьезные финансовые потери, не переставайте следить за поступлением денег и за расходами.

Рак

У Раков жизнь нередко напоминает «качели», когда все с одной стороны хорошо, с другой — полная катастрофа. Например, в октябре все плохо будет у Раков в личной жизни, а на работе любые задачи и планы будут реализовываться моментально. Астрологи утверждают, что Раки смогут пройти через все трудности, если не станут опускать руки и будут продолжать работать над отношениями. Тогда уже к началу зимы они смогут наладить жизнь внутри семьи и забыть о проблемах.

Скорпион

В середине осени на долю Скорпионов выпадут серьезные испытания. Но если они смогут не упасть в грязь лицом и пройти их достойно, то конфликтов и драм удастся избежать. Прислушайтесь к своей интуиции и научитесь читать знаки судьбы.

В октябре 2021 многие попадут в сети депрессии, если не прекратят ныть и делать из каждой мелочи катастрофу. Испытания – это то, что может сделать сильнее при правильном к ним подходе. Это утверждение верно не только для Скорпионов, и актуально в любое время года.