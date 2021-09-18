 

В Кремле объяснили, почему часы Путина во время голосования показывали 10 сентября

18.09.2021, 16:46, Новости дня
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18 сентября российские СМИ обратили внимание на то, что на видео с голосования Путина его часы показывали 10 сентября.

Журналисты также добавили, что часы отстают на семь дней и на других официальных мероприятиях.

В ответ на это Песков заявил, что “у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит и датой на часах не пользуется”. Поэтому, по его словам, часы показывали 10 сентября, хотя Путин говорил, что голосовал 17 сентября.

Контекст:

Путин 14 сентября сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении и в мероприятиях, которые у него запланированы на этой неделе, будет принимать участие в онлайн-режиме. В Кремле после этого говорили, что результат теста Путина на коронавирус отрицательный и “президент абсолютно здоров”.

17 сентября в России начались выборы в Госдуму, которые продлятся до 19 сентября. Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их “проведут с нарушением демократических принципов и международного права”.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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