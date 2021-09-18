Польша и Литва готовятся к длительному спору о границах с Беларусью – Моравецкий

По его мнению, Россия укрепляет силу, а Беларусь пытается вызвать миграционный кризис. Это сопровождается дезинформацией, различными видами пропаганды и кибератаками, поэтому страны должны объединить усилия, чтобы противостоять этому, отметил премьер.

Каждое “гневное бормотание Кремля или Минска” должно сопровождаться консолидацией двух стран, добавил Моравецкий.

Россия осознает, что “чем больше Польша и Литва сотрудничают, тем сложнее им навязать свою волю”, полагает польский премьер.

Литва и Польша готовятся “к сценарию длительного спора вокруг границ с Беларусью”. По словам Моравецкого, Польша и Литва укрепят границы и усилят физическую защиту от нелегальной иммиграции, которую режим считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко превратил в оружие.

Заявление Моравецкого прозвучало после того, как Лукашенко 17 сентября заявил, что столица Литвы Вильнюс и город в Польше Белосток – “белорусские земли”.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

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