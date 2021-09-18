Родственники жертв крушения самолета МАУ в Иране хотят справедливости, вопрос компенсации – второстепенный – Енин

“Выплата компенсаций является важной, но не главной частью. Я общался с родственниками как с украинской стороны, так и из Канады. Они все хотят справедливости. Именно поэтому мы четко сказали иранской стороне, что справедливость не продается”, – сказал экс-замминистра иностранных дел Украины.

По словам Енина, разговор о компенсации состоится только после того, когда все причастные к крушению самолета МАУ окажутся на скамье подсудимых, а “все те факторы, которые способствовали этой катастрофе, будут устранены”, а также когда “будут получены соответствующие гарантии неповторения этой катастрофы в будущем”.

Енин, который ранее руководил украинской группой переговорщиков, добавил, что за полтора года удалось создать мощную международную коалицию (Великобритания, Канада, Швеция и Украина), которая “даст результат в будущем”.

“Средний срок урегулирования таких вопросов во внесудебном порядке составляет около трех с половиной – пяти лет, в международных судах доходит и до 10 лет, – отметил первый заместитель главы МВД. – Мы видим сопротивление иранской стороны открывать занавес правды, пускать наших следователей или прокуроров к непосредственному изучению доказательств. Тем не менее иранская сторона четко понимает, что от правды мы не отступим. И это позиция не только Украины, но и всей международной коалиции”.

Контекст:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Енин 23 июля заявлял, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

The New York Times писала, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу. В нем он признал, что иранские военные сразу узнали о том, что самолет “Международных авиалиний Украины” сбили.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

Совет нацбезопасности и обороны Украины склоняется к мнению, что катастрофа самолета МАУ в Иране была терактом, а авиалайнер был сбит российской ракетой, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов. Тегеран настаивает на версии непреднамеренного сбивания самолета.

5 июня замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что Иран готов выплатить по $150 тыс. компенсации за каждую жертву крушения сбитого самолета. В МИД Украины заявили, что сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех стран, граждане которых погибли, а не односторонним решением Ирана.

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