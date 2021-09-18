 

Строители закончили укреплять конструкции собора Парижской Богоматери, реставрацию начнут зимой

18.09.2021, 16:46, Новости дня
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Работы по укреплению состояли из демонтажа строительных лесов и большого органа для дальнейшей реконструкции, очистки испытательных площадок в двух часовнях и установки деревянных балок под потолком, заявили в компании.

В сентябре начнутся работы по очистке внутренних стен и полов собора. Ожидается, что реставрационные работы начнут этой зимой. Сейчас ведется подготовка к тендеру, чтобы выбрать подрядчика, который возьмется за проект реставрации.

Контекст:

Пожар в соборе вспыхнул 15 апреля 2019 года. У здания обрушились шпиль и крыша. В МВД Франции заявили, что основную конструкцию собора удалось спасти. Также удалось спасти часть христианских святынь, хранившихся в соборе.

Криминалисты считают, что возгорание произошло либо из-за короткого замыкания, либо из-за неисправности проводки.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что храм будет восстановлен. Для реставрации открыли общенациональный сбор пожертвований. Ожидается, что работы продлятся минимум пять лет.

В прошлом году в канун Рождества, которое во Франции празднуется 25 декабря, в соборе Парижской Богоматери прошел первый концерт после пожара. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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