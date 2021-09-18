Что такое электронный ошейник и чем он полезен для собаки

В целях безопасности и обучения собаки многие хозяева покупают для своих питомцев электронный ошейник. Безопасность он увеличивает потому, что в нем есть чип, который легко отследить. Ну а учить собаку помогают специальные импульсы, которые создаются легким электротоком. Все виды ошейников можно найти на https://smdog.ru/ в каталоге. Для правильного подбора ошейника следует разбираться в принципе его действия, а также во всех сопутствующих нюансах.

Электронный ошейник для собаки – это специальное устройство, которое воздействует на животное с помощью электроимпульсов. Тем самым оно позволяет контролировать поведение собаки, даже если она находится на расстоянии от хозяина. Управлять подобным устройством можно с помощью пульта дистанционного управления.

Такие ошейники полезны тем, что:

Позволяют пресекать неконтролируемый собачий лай. Например, при сцепке с другими собаками или кошками.

Позволяют минимизировать поднимание сторонних предметов с пола.

Помогают формировать привычки питомца (лучше использовать с поощрением).

Дают возможность обучить животное для поиска (следовые работы).

Помогают сфокусировать внимание собаки при дрессировке.

Импульсы делятся на следующие типы:

Звуковые.

Вибрационные.

С применением электрического тока.

При эксплуатации ошейника можно настроить несколько видов электрической стимуляции. А именно:

Однократная стимуляция, предполагающая единичный разряд тока, который длится примерно 0,2 секунды.

Растущая стимуляция, во время которой уровень воздействия повышается и длится до нескольких секунд.

Постоянная стимуляция, предполагающая непрерывную подачу импульсов в течении пары секунд.

На самом деле применение электрического ошейника для собак очень многостороннее, из-за чего их давно поделили на несколько групп. Это сделали по той причине, чтобы было легче определиться с выбором аксессуара, опираясь на нужный функционал гаджета.

Весь ассортимент устройств можно условно поделить на следующие подгруппы:

Дрессировочные

Они подходят любой породе собаки и включают в себя такие дополнительные функции как:

корректировка повадок животного;

запоминание команд;

специальная подготовка животного для определенных целей;

подготовка для участия в соревнованиях;

отучение от отрицательных привычек.

Определяющие местонахождение питомца

Находят собаку буквально за считанные минуты.

Отучающие от бесконтрольного лая

Помогают отучить животное лаять, когда не следует этого делать.

Покупая устройство, всегда стоит учитывать породу собаки. Это помогает правильно подобрать устройство, максимально безвредное для вашего четвероногого друга.