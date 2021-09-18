И ставит, и ставит им памятники

Мемориал Александру Невскому как очередной повод для гордости на болоте.

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Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

Денис Камалягин*

главный редактор газеты «Псковская губерния». Минюст включил Камалягина в реестр СМИ-иноагентов

Написать про открытие мемориала в Самолве, на которое прибыли Путин и патриарх Кирилл, я должен был раньше, но вот незадача: в планы о моей патриотической задаче не был посвящен центр по борьбе с экстремизмом полиции Псковской области. Накануне они сообщили, что начали меня проверять на преступление по статье 207.1 УК РФ: а что это значит? Это значит, что после этого ближайшие часов -дцать ты не работаешь, а объясняешь коллегам, что ты в порядке. Или не очень в порядке.

Ах, давайте о Невском: мемориал князю Александру Невскому в деревне Самолва Псковской области — это такой душ из символов и идеологии, который в Псковской области начали размножаться почкованием при митрополите Псковском и Порховском Тихоне Шевкунове. Доверяют в РФ больше всего армии и РПЦ: церковь стала инициатором возведения монумента, а Минобороны его возвело за 3,5 месяца — фактически на месте болота. Теперь на месте болота — повод для гордости.

Болото — это вообще наше всё. Полистовская болотная система (она находится в центральной части региона), как утверждают эксперты, — крупнейшая в Европе. Но делать в нищей области брендом болото — ну, наверное, это как-то слишком.

Другое дело — история, ей гордиться куда приятнее, и чем дальше история, чем более мифичен персонаж — тем лучше: там можно приукрасить куда больше чем о Семилетней войне (ну то есть Северной. Или наоборот). Чем глубже копание в истории, тем больше понимание, что гордиться нам можно только прошлым.

Псковскую область преследует закон парных памятников.

У нас уже есть два памятника княгине Ольге. Теперь два памятника князю Александру Невскому и его дружине. В Пскове два памятника Ленину в начале и конце одной улицы Ленина.

Одним из авторов идеи мемориала стал, разумеется (ну, у нас в Псковской области это «разумеется»), митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов. Став псковским владыкой, Тихон образовал в регионе свою «фабрику смыслов». То концепция «реновации» Печор, то парк «Россия — моя история» (по правилам они появляются только в городах-миллионниках), то глобальная реставрация святынь Псковской области, то «памятник бабушке, спасшей Церковь» — и так далее.

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До Тихона «собирателем смыслов» в Псковской области был писатель Александр Проханов: это он придумал Изборский клуб консерваторов и Священный холм под Изборском со здоровым крестом и насыпью, куда свозили землю с разных исторических мест «со смыслом». Так что смыслы митрополита Тихона после Проханова — это еще ничего.

Монумент Невскому с дружиной и перспектива. Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

Идея монумента Александру Невскому возле Самолвы (неподалеку от нее и была битва) родилась всего-навсего в мае этого года, и уже к сентябрю комплекс был возведен. Изначально его строительство курировали администрация президента и Минобороны. В Псковской области вообще всегда так: если хочешь что-то сделать нормально и хорошо — зови Минобороны. Как на своей пресс-конференции 12 сентября сказал тот же Тихон, Минобороны — это залог успеха: четыре инфекционки построили в Псковской области компании, подведомственные Минобороны. За 45 дней построили. За 3,5 месяца Минобороны построило на болоте здоровенный монумент Невскому и дружине. А вот парк «Россия — моя история» в Пскове заказывала региональная власть, и в итоге псковский митрополит вынужден был побухтеть и сказать, что в 2021 году проект не будет закончен (его планировалось сдать в сентябре).

Именно поэтому очередной прожект Тихона — новый корпус Псковского государственного университета — будет строить, разумеется, Минобороны. Зачем псковскому митрополиту эта история? А тут тоже задействован элемент «фабрики смыслов»: как сказал Тихон Шевкунов, после этого епархия наконец-то сможет забрать себе здание бывшей семинарии, которую заканчивал патриарх Тихон (Василий Беллавин): сейчас там располагается университет.

И снова к монументу у Самолвы: президент гордо прилетел к новой скрепе на вертолете. Так, конечно, во-первых, быстрее, а во-вторых — доехать до Самолвы на автомобиле практически невозможно.

Дорога и так была не подарок, а во время возведения монумента по ней можно было проехать разве что на танке (не зря Минобороны строило).

Гордость за предков — штука бесценная, но все-таки чего-то стоит: по предварительным оценкам, содержание монумента будет обходиться приблизительно в 17 млн рублей (только освещение будет стоить 7 млн рублей) — расходы упадут на Себежский нацпарк, точнее, его Ремдовский филиал. Одно оборудование для обслуживания «Невского с дружиной» стоило приблизительно 11 млн рублей. Сам памятник стоил больше 100 млн рублей: платил за это федеральный центр. Впрочем, местные жители, которые мало того что не могли проехать по дороге до деревни, все равно недовольны: многие из них считают, что деньги вместо монумента можно было бы потратить на народ и глубинку.

«Я с людьми общаюсь, они говорят: нам бы кусты постричь с борщевиком да ферм бы построить, чтоб работать было где, а не памятник, к которому местные жители ходить не будут», — рассказывает местный депутат Александр Конашенков. По поводу прилива гордости за российскую историю он добавляет: теперь можно гордиться, что военные могут к выборам выстроить здоровенный монумент почти что на болоте.

В Псковской области, одной из самой нищих в России, иногда любят пороптать, что, мол,

вместо памятника лучше бы дорогу сделали или газ провели, но власть называет это популизмом. Говорят: или памятник, или ничего. В бюджете деньги только на памятник. «Ну хорошо, давайте памятник», — народ говорит.

Впрочем, не вся Самолва просит борщевик постричь: здесь не Рублевка, конечно, но хватает и известных владельцев участков: например, когда неподалеку хотели сделать мусорную свалку, в борьбу против нее включились Эдита Пьеха и Илона Броневицкая. Ну а у семьи секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака здесь и вовсе фактически родовое гнездо. Митрополит Тихон любит называть Турчака своим товарищем, так что еще один человек (и глубоко «скрепный» человек), который монументу был рад, — это Турчак.

Еще один «промоутер» фигуры Александра Невского в Пскове — одиозный директор Псковского государственного музея-заповедника Александр Голышев, он же до недавнего времени возглавлял и псковское отделение Российского военно-исторического общества (в сентябре его на этом посту сменил не менее одиозный политтехнолог Александр Серавин). С момента создания РВИО, то есть почти 10 лет, Голышев просит создать федеральный музей Ледового побоища. Собственно, военно-историческое общество, призванное придумывать РФ новые смыслы, новую идеологию и переписывать историю под правильное прочтение, и курировало строительство: председатель общества Владимир Мединский (напомню, тоже профессиональный политтехнолог) был на открытии монумента.

И все же, почему искатели смыслов полюбили Невского? Ну, во-первых, Путину памятники ставить пока неудобно, а во-вторых, в РФ симпатии к Невскому, биографию которому в общем-то сделал Сергей Эйзенштейн, весьма высоки. «Мы помним, мы гордимся» вообще лучше отправить в каждый регион, понаставив везде памятники Невскому. Какой-нибудь новый город, который построят по желанию Шойгу, можно назвать «Невский».

Образ Невского с той же частотой использовала и советская пропаганда накануне и во время Великой Отечественной. Именно в таком образе — образе, воплощенном Николаем Черкасовым. Именно этот образ Невского и сформулировал важную мантру для каждого вождя, формирующего образ внешнего врага: кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет.

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