Мнение: Не все взрослые добрые

Воскресное голосование как метод народной борьбы

Народная борьба против вездесущей кремлевской ОПГ принимает самые диковинные и умилительные формы. Чем-то это всё, конечно, похоже на детсадовский протест младшей группы против злой вспитательницы МарьИванны Кириенко – и лично у меня буквально слезы наворачиваются на глаза, поскольку я понимаю, насколько не равны силы; но, с другой стороны – хорошо уже то, что люди по крайней мере задумались, и под чистые, незамутненные лбы проникло хотя бы первичное Сомнение – а может, Не Все Взрослые Добрые?

Короче, народ бьется с врагом. А народные лидеры из “протестных партий” уже прямо призывают всех, кто жаждет плюнуть в лицо “партии власти” – ни в коем случае не ходите голосовать ни в пятницу, ни в субботу, голосуйте ТОЛЬКО в воскресенье 19-го, то есть – в последний день голосования! И что вы думаете? Многие прислушались, действительно затаились и ждут воскресенья.

Почему? Какая разница, в какой день голосовать, раз уж у нас все равно Единый День Голосования растянут на три без изменения названия, и таким образом стал подобен христианской Троице, тоже “единой в трех лицах”?

А оказывается, резон такой: люди понимают, что голосование растянуто на три дня не просто так, а исключительно с целью облегчить власти фальсификации. В абсурдное предположение, будто бы это сделано в целях “борьбы с вирусом”, никто не верит – поскольку в России на ковид все давно забили (независимо от степени его реальной опасности).

Как три дня голосования облегчают фальсификации? Очень просто: НОЧЬ! Днем идет голосование, а на ночь урны для голосования вместе с уже положенными в них бюллетенями как бы (по закону) убираются в некий сейф, который опечатывает и запирает лично Председатель Участковой Комиссии (УИКа). И, собственно, всё – ночью избирательный участок закрыт, никто его специально не охраняет.

Так, спрашивается, что мешает председателю ТИКа (которые ВСЕГДА, без исключений, от “Единой России”) ночью или рано утром прийти, сорвать печать (подписанную им самим), открыть “сейф”, достать урну для голосования и подбросить туда еще бюллетеней? Или – еще лучше – вытрясти из нее уже брошенные “неправильные” бюллетени (отданные за невесть какие партии и кандидатов) – и положить на их место “правильные”, то есть за НУЖНУЮ партию и ее кандидата? Для красоты можно даже пересчитать бюллетени и положить РОВНО столько же, сколько в урне было. Ну и дальше – понятно: урну закрываем, ставим ее обратно в “сейф”, снова опечатываем, неправильные бюллетени прихватываем с собой и где-нибудь тихо сжигаем. Всё шито-крыто, комар носа не подточит.

Собственно, именно такую картину рисуют перед теми, кто недоволен ЕР, лидеры и просто знающие персоны. И люди верят! Верят – понимая, что им нет смысла отдавать свой голос хоть по УГ, хоть по зову сердца за кого-то, кто не ЕР – поскольку тогда есть большой риск, что его бюллетень подменят и получится так, как будто он проголосовал за ЕР.

И, стало быть, вся сознательно протестная масса сейчас сидит, на участки не ходит – ждет завтрашнего дня. Там-то все должно быть по-другому: после 8 часов вечера урны не станут убирать ни в какие сейфы – их сразу вскроют, да и станут пересчитывать В ПРИСУТСТВИИ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ! Совсем другое дело, не правда ли?

Ну-ну. Посмотрим.

Но лично я тоже пока не голосовал. Жду воскресенья.