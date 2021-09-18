 

На просветительском марафоне российским школьникам объяснили, почему Гарри Поттер будет гореть в аду

18.09.2021, 16:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В рамках всероссийского просветительского марафона “Знание” российские школьники узнали, почему Гарри Поттер, существуй он в реальности, вечно бы горел в аду. Соответствующие разъяснения им дал замглавы пресс-службы Московского патриархата, профессор кафедры теологии МИФИ протоиерей Алексий.

Священнослужитель рассказал, что малолетний колдун “не ушёл бы по возрасту”, поскольку за его прегрешения Библия предусматривает “однозначно жёсткие меры”. Один из слушателей поинтересовался, стал бы при этом Гарри Поттер мучеником.

“Нет, такое исключено сразу. Поскольку он горел бы в аду не за веру, а за колдовство, то и в стаж такие страдания не засчитываются и статус мученика тут не присваивается”, – пояснил эксперт-теолог. – “Покаяться он бы безусловно мог, но потом всё равно в ад”.

Протоиерей добавил, что персонаж британской писательницы с точки зрения православной веры является одним из “злейших врагов” царства Божьего.

“В принципе, всё что угодно грех. Вот я с вами тут сижу, общаюсь, камеры эти стоят, трансляция идёт, тоже грех. То, что Гарри Поттер очки носит, в то же дело: по уставу ведь как, какое зрение Господь дал, таким и пользуйся. Но есть грехи мелкие, так сказать, чисто административные, а колдовство – это очень серьёзно”, – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.12 / Названы способы снизить риск заражения COVID-19 в новогодней компании

15.05 / Мнение: Персиянки из гаремов иранского шаха – на выставке в Москве

07.07 / Мнение: Откуда берутся долгоносики?

20.08 / Мнение: Почему богатый всегда должен

04.12 / Билан и Бузова продемонстрировали украшенные к Новому году квартиры

03.05 / Мнение: Англичане в 1945 году убили тысячи советских пленных

29.06 / Ливия: Зачистка российских наемников стала необходимостью

27.02 / Ученые назвали чай каркаде из гибискуса средством для здорового ума и продления жизни

14.11 / Мнение: “Мы тут подумали…”

22.01 / Скандалы: Ушли в онлайн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика