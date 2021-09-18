На просветительском марафоне российским школьникам объяснили, почему Гарри Поттер будет гореть в аду

В рамках всероссийского просветительского марафона “Знание” российские школьники узнали, почему Гарри Поттер, существуй он в реальности, вечно бы горел в аду. Соответствующие разъяснения им дал замглавы пресс-службы Московского патриархата, профессор кафедры теологии МИФИ протоиерей Алексий.

Священнослужитель рассказал, что малолетний колдун “не ушёл бы по возрасту”, поскольку за его прегрешения Библия предусматривает “однозначно жёсткие меры”. Один из слушателей поинтересовался, стал бы при этом Гарри Поттер мучеником.

“Нет, такое исключено сразу. Поскольку он горел бы в аду не за веру, а за колдовство, то и в стаж такие страдания не засчитываются и статус мученика тут не присваивается”, – пояснил эксперт-теолог. – “Покаяться он бы безусловно мог, но потом всё равно в ад”.

Протоиерей добавил, что персонаж британской писательницы с точки зрения православной веры является одним из “злейших врагов” царства Божьего.

“В принципе, всё что угодно грех. Вот я с вами тут сижу, общаюсь, камеры эти стоят, трансляция идёт, тоже грех. То, что Гарри Поттер очки носит, в то же дело: по уставу ведь как, какое зрение Господь дал, таким и пользуйся. Но есть грехи мелкие, так сказать, чисто административные, а колдовство – это очень серьёзно”, – заключил он.

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