Эксперт Михаил Хачатурян о новом iPhone 13: «Ждать сенсаций было бы наивно»

Доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового Университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян прокомментировал выход нового iPhone 13. По его убеждению, спешить с покупкой новинки или ждать от нее сенсаций не стоит.

Выход каждого нового смартфона от компании Apple является событием как для поклонников продукции американского IT-гиганта, так и для СМИ. Однако далеко не все разделяют восхищение от пользования модным аппаратом. Так, по мнению Михаила Хачатуряна, никаких выдающихся характеристик новинка не получила. При этом на выпуск iPhone 13 повлиял дефицит полупроводников, вызванный локдаунами из-за коронавируса.

Для всех производителей сейчас актуален тренд придерживания инноваций на будущее, так как в нынешних условиях не смогут справиться с ажиотажем на рынке. У нового поколения iPhone существенно обновлен дисплей, а также функционал камер и однокристальная система. При этом покупка новинки может оправдаться только для владельцев уже устаревших седьмой или восьмой модели. Также стоит отметить снижение стоимости iPhone 11 и 12 генераций, последний из которых уже снят из производства, что усиливает ажиотаж.

У Apple весь прогресс еще впереди, уверен эксперт, из-за ситуации в индустрии корпорация вынуждена пока не внедрять все имеющиеся разработки. Ввиду этого максимальную пользу от iPhone можно будет получить только от грядущих 14, ато и 15 и более поздних поколений.

Источник: dni24.com