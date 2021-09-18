 

Егерь из Москвы проголосовал онлайн из охотничьего хозяйства в Тверской области

18.09.2021, 16:24, Разное
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Владислав Лазыкин прописан в Москве, но в дни голосования он не сможет быть дома. Сейчас он находится в Тверской области. Там он работает в охотничьем хозяйстве “Корожечна”. Однако егерь не мог не исполнить свой гражданский долг. Он решил принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Он признался, что ему было весьма интересно попробовать такой способ и узнать, как работает система. Владислав отметил, что даже не задумывался и не сомневался перед отправлением заявки на онлайн-голосование.

Так же поступил и фельдъегерь Сергей Данилов, который не смог вернуться в Москву в дни выборов. “Я искренне расстроился, когда узнал, что не смогу проголосовать, но появилась возможность сделать это удаленно”, – сказал мужчина. Сейчас Сергей находится в рейсе. Он сделал свой выбор онлайн во время технической остановки.

Напомним, выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. На онлайн-голосование зарегистрировались более двух миллионов человек. 50% таких избирателей сделали свой выбор в первый день выборов. Среди них утром в эфире телеканала “Москва 24” разыграли 10 квартир.



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