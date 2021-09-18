 

Сотни невест с чемоданами прошлись по центру Петербурга

18.09.2021, 16:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мероприятие стартовало сразу в двух местах – у Казанского собора и Медного всадника, но позже перетекло и в другие района Северной столицы. На чемоданах невест отсутствовали какие-либо логотипы или опознавательные знаки, однако был напечатан QR-код.

Участницы флешмоба призывали прохожих зарегистрироваться в новой социальной сети ЯRUS. Каждой невесте удалось добавить к себе на страницу не менее 100 человек, а за все время акции на платформе появилось десять тысяч новых пользователей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.11 / Ученые назвали раннее пробуждение причиной частой мигрени у школьников

15.06 / Пожар возле заправки в Санкт-Петербурге сняли на видео

24.03 / Мнение: Камикадзе против американского флота

26.08 / «ЕР» с ними

21.02 / Утопающую в цветах могилу Андрея Мягкова показали в Сети

23.08 / Алеся Кафельникова показала первое фото из загса и назвала дату рождения дочери

01.03 / Мнение: О всевластии серых людишек

15.06 / Кристина Асмус в оригинальной позе вняла просьбам подписчиков: “Я не ведусь на провокации”

13.06 / Дочь Анастасии Заворотнюк резко ответила на вопрос о беременности

02.09 / Мнение: Женщины с часиками и бананами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика