Мнение: Письмо: “Не тратить силы и время”

В этом письме вопрос касается ребенка, но тему можно расширить до вопроса, где грань между нормальной целеустремленностью и короной Победителя.

Когда стоит преодолевать препятствия, а когда отступить?

ninel_215

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо за возможность написать в рубрику.

Мой вопрос про воспитание дочки. Ей 5,5 лет. В начале учебного года записали её в танцевальный кружок рядом с домом. Для общего физического развития и она хотела танцевать. Через 2 занятия тренер сказал, каких детей он возьмёт с удовольствием, а какие совсем не догоняют. Это 5-6 человек из 25 примерно. Эти 5-6 могут ходить, но ориентироваться будут на сильных, иначе не будет результата. Это оказалась довольно крутая студия, дети там постоянно выступают где-то, я про это не знала. Дочка в числе этих 5-6, у нее и вправду получается плохо, и она сама это понимает. Но и не расстраивается сильно при этом и ходить дальше вроде хочет, хотя не очень охотно туда идёт.

Что тут будет лучше, забрать её из этой танцевальной студии, так как, наверное, разрыв между способными и не очень будет только увеличиваться и это не добавит ей мотивации, а будет только стресс. И не тратить силы и время, а какой-то другой кружок найти.

Или все-таки оставить, ведь совсем мало времени прошло, и, может, дома с ней позаниматься. Муж говорит, что, главное, чтобы ребёнок не нервничал, с одной стороны, с другой стороны, это жизнь и надо как-то учиться. Какая оптимальная среда для развития ребёнка, где он примерно как все? И какая тут должна быть моя правильная позиция как родителя?

Большое Вам спасибо за блог и все-все тесты!

С уважением,

Нина.

Когда вы хотите оценить, стоит ли вам заниматься каким-то проектом, не важно, о чем идет речь: о работе, о творчестве, о спорте или о любви, вы должны обратить внимание на три главные составляющие любого дела.

1. Успехи

Успехи – это объективная часть, она выражается материально и физически.

Если речь о работе, ваши успехи должны выражаться в росте зарплаты или карьеры, и чем больше рост, тем больше успехи.

Если вы раньше достигли заметных успехов, то стабилизацию достижений тоже можно считать успехом.

Когда успехи есть, одной этой составляющей достаточно, чтобы сделать вывод, что заниматься делом можно и даже нужно.

Если успехов нет совсем или они неоднозначны, возможно, вы тратите силы напрасно, и, чтобы понять так ли это, важно обратить внимание на следующую составляющую.

2. Резервы

К резервам относится все, что важно для положительных изменений и что вы пока не исчерпали.

Если прошло очень мало времени, например, то у вас в резерве есть время. Ваш неуспех можно считать временным и нормальным для начала.

Для каждого дела свой резервный срок. Чтобы оценить его, надо посмотреть на других. Если у большинства к этому времени уже проявились первые успехи, значит резерва времени у вас очень мало, а если к этому времени большинство продвинутых достигли многого, значит резерва времени, чтобы продвинуться, у вас вообще нет.

Для некоторых дел нужны материальные вложения, физические затраты и здесь тоже можно ориентироваться на свои резервы, есть ли у вас деньги и достаточно ли здоровья, чтобы продолжать какое-то время вкладываться без результата.

И особенно нужно обратить внимание, есть ли у вас внутренний резерв для изменения тактики, стратегии, позиции, установки, хватает ли вам гибкости, чтобы меняться и искать верный подход.

Победителей отличает как раз отсутствие гибкости, вот почему они ломают себя о преграды. Ни отказаться они не могут, ни изменить подход, просто стучатся лбом как бараны.

3. Мотивация

Это последняя составляющая, на которую нужно обратить внимание.

Хочется ли вам продолжать это дело, много ли у вас желания и сил.

Важно не путать запас сил с кредитом, который дает корона Победителя. Часто людям жаль того, что они уже вложили и только поэтому им хочется продолжать. Надо постараться оценить запас спонтанных сил, настоящей мотивации.

Если нет ни первого, ни второго, но есть третье, можно продолжать.

А вот если нет третьего, то продолжать имеет смысл только при выраженном первом.

Но надо помнить, что так бывает редко и часто это только видимость.

Если вам не хочется, но успехи есть, скорее всего либо успехи вам мерещатся, либо ваша планка притязаний сильно задрана.

Очень редко бывает, что человеку не хочется заниматься тем, что у него получается по-настоящему хорошо. Может быть получается нормально, но если нет мотивации, больших успехов не светит, а скоро будет даже спад.

Но если вдруг ваши успехи действительно велики, а мотивации мало, надо поискать причину такого противоречия в дефектах самооценки. Может быть кажется, что нечто другое, более сложное и престижное получится так же хорошо, поэтому успехи в более простом не радуют. Или кажется, что то же самое можно получить без затрат и поэтому успехи не радуют. Стоит трезво оценить свои возможности и если перспектива не мерещится, можно дерзать и перейти на тот уровень. А если мерещится, надо это осознать, и мотивация к тому, что получается, вернется.

Это касается не только работы, но и отношений, и даже брака. Иногда одному из супругов начинает казаться, что он нравится людям с ОЗ намного выше, чем его супруг, более красивым, более состоятельным. И тогда на супруга смотреть не хочется, хотя до этого с ним все было хорошо. Если осознать, что на подвиги тянет корона Победителя, можно увидеть, как дорог и как хорош собственный супруг. Плохо, если придется понять это слишком поздно.

В дружбе и в учебе все то же самое.

Попробуйте разобрать письмо матери о дочке с точки зрения этих трех составляющих.

И если у вас сейчас есть в каком-то ресурсе сомнения, стоит ли что-то продолжать, оцените это по схеме, в комментариях, чтобы все видели примеры.