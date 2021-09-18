 

Эдвард Бил выплатил потерпевшим более 11 млн рублей

18.09.2021, 16:00, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБлогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) выплатил почти всем потерпевшим по делу об аварии с ним компенсацию в размере более 11 млн рублей, сообщил источник, знакомый с исковыми требованиями потерпевших.

«Известно, что осужденный сразу после ДТП Эдвард Бил предлагал всем потерпевшим добровольно компенсировать ущерб. С большей частью пострадавших ему удалось договориться и подписать соглашение о компенсации, общая сумма которой составила более 11 млн рублей. Но двое из пострадавших не согласились с суммой предложенных компенсаций», – сказал собеседник ТАСС.

Эти двое потерпевших потребовали значительно больше, они обратились в суд с требованием взыскать более 3 млн рублей с блогера.

По данным картотеки московских судов общей юрисдикции, в Люблинском суде столицы в отношении блогера заявлено два иска, один из них назначен на рассмотрение на 13 октября.

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.

Решением Тверского суда Москвы блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом и садиться за руль. 5 апреля на блогера надели электронный браслет. В этот же день пострадавшая в аварии сотрудница Госдумы Мария Артемова была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, через три дня она вышла из комы. Суд отказывался прекращать дело против блогера Била после примирения сторон.



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