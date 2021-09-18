“Днище!”, “Вульгарщина”, “Настя не просыхает”. Волочкова подержалась за “мужское достоинство” Джигуры. Видео

“Береги свое достоинство! Магический жезл!” – произносит Волочков. После она пощупала “мужское хозяйство” Джигурды и со смехом крикнула: “Ни фига себе! Это не тебе меня за сиськи трогать!”.

За пару часов ролик балерины набрал почти 200 тыс. просмотров и больше 1,3 тыс. комментариев, некоторые из которых были резко негативными.

“Это днище!” – написала diertje_ag.

“Вульгарщина. Даже если друг, это не повод за “жезл” хвататься, как за свой”, – считает lesygiziabalizzasassofono.

“Настя не просыхает”, – уверена n_poplavskaya.

“Опять наклюкалась”, – прокомментировала vikapolexx.

“Это что за эротический спектакль?” – удивилась martynenkonadia.

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Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Альбом “Вселенная” станет вторым в дискографии балерины. Первый с названием “Расскажу” она выпустила в 2014-м.

Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. Поступил в Киевский институт физической культуры, но бросил его после первого курса. Был членом сборной УССР по гребле на каноэ, кандидат в мастера спорта. Позже поступил в Щукинское театральное училище в Москве, которое окончил в 1987 году. В том же году дебютировал в кино, сыграв главную роль в телесериале “Раненые камни” украинского режиссера Николая Засеева-Руденко.

Осенью 2020 года Волочкова и Джигурда утверждали, что у них роман.

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