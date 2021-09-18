Мнение: Звягинцев и вакцинация



Кадр из фильма “Возвращение” (2003)

А вот шокирующая информация о режиссере Звягинцеве – одном из очень немногих в нашем кино, кто имеет награды лучших мировых кинофестивалей. Я еще удивлялся – почему такая тишина по его поводу, почему никто не трубит и не ухает, ведь, казалось бы, при всем цинизме такой постановки вопроса, его болезнь – просто “подарок” для коронабесов всего мира?! Видел несколько раз на каких-то левых сайтах, что “Звягинцев в очень тяжелом состоянии после ковида, вывезен на лечение в Германию, 90% поражения легких” – словом, ужасы!

Тут, казалось бы, не то что Первый канал – и CNN с Нью-Йорк Таймс должны бы подключиться! Мировая ведь величина, и какие были бы заголовки: “Лауреат Канн и Венеции умирает от ковида!” Прекрасный же повод еще понагнетать истерию вокруг чудовищной эпидемии – чем, собственно, все мировые СМИ старательно и занимаются второй год подряд… Но нет, тишина.

Такой вроде “шикарный” информповод – а всем как бы наплевать. Просто чудеса.

Но вот то, что, пожалуй, все объясняет: похоже, Звягинцев при смерти (пишут, что он сейчас в коме) не от ковида, а от… прививки. Причем – анализы на ковид у него ковида не выявляют!

Звягинцев находится в тяжелейшем состоянии после вакцинации? Известный во всем мире режиссер Андрей Звягинцев, как оказалось, был привит от ковида, который в настоящее время поразил его легкие на 90%. Но об этом никто не говорит…

И далее: “Друг признался, что эта история немного удивляет. Неясным остается то, что Звягинцев болеет уже долго, лечение в России он проходил и, вроде как излечился, но затем произошло непредвиденное. Как подозревает коллега режиссера, его другу стало плохо после прививки. Но об этом не говорят, потому как «не дай бог, станет известно, что самый известный российский режиссер находится в тяжелейшем состоянии после вакцинации».

Ну а обсуждение новости, понятно, пойдет по известному кругу: CNN об этом не сообщает, потому что это неудобная и неприятная для мейнстрима информация – правоверные обыватели будут реагировать как положено: CNN об этом сообщает? Нет? Значит, это ерунда! Печально осознавать, что для победы над газетой “Правда” недостаточно закрыть саму газету “Правда”; обыватели, не желающие думать своими мозгами, думать не начнут – они просто найдут себе что-то ВМЕСТО газеты “Правда”, оставшись теми же бездумными роботами.

Ничего. Вода камень точит. А Звягинцеву – выздоровления, переживаю за него. Помнится, его фильм “Возвращение” (первое появление Лавроненко на большом экране) мне очень понравился в свое время.