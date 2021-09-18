 

Врач Агапкин связал отечность с развитием сердечной недостаточности

18.09.2021, 15:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Сергей Агапкин рассказал, о чем может свидетельствовать отечность. Появление данного признака в ряде случае говорить о сердечной недостаточности.
В рамках телепрограммы «О самом главном» была поднята тема отеков. Когда этот признак наблюдается на ногах, то вне зависимости от температуры, может говорить о развитии трех крайне опасных состояний. По словам Сергея Агапкина, для исключения сердечной патологии необходимо сделать кардиограмму.

Вторым опасным состоянием является хроническое заболевание почек. Врач для исключения данной патологии должен назначить общий анализ крови и оценить количество креатинина. Если этот показатель повышен, то необходимо перенаправить пациенту к нефрологу. Профильный специалист определит, насколько неправильно работает орган.

Еще одной причиной отечности может быть варикоз. Это предположение подтвердит или же опровергнет обследование состояния вен нижних конечностей посредством УЗИ.

Источник: www.sb.by



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.03 / В России за сутки выявили наименьшее число заразившихся COVID-19 с начала октября 2020 года

20.11 / Стас Садальский с перебинтованными ногами поделился рецептом лечения COVID-19

27.08 / Илон Маск купил компанию по производству экомобилей на паровой тяге

16.07 / Эксперт оценил организацию вакцинации в Москве

05.03 / Роспотребнадзор призвал мужчин не дарить подарки 8 марта

29.05 / «Физическое насилие не применялось»

23.07 / Врачи из Канады рекомендуют заниматься сексом через стену

11.02 / Политолог Денисов: Украинцы поражают запредельно фантастическим терпением в отношении Зеленского

14.12 / Услышим Джона Леннона — дадим миру шанс

21.11 / Названо лучшее время для чистки зубов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика