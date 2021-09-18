Врач Агапкин связал отечность с развитием сердечной недостаточности

Врач Сергей Агапкин рассказал, о чем может свидетельствовать отечность. Появление данного признака в ряде случае говорить о сердечной недостаточности.

В рамках телепрограммы «О самом главном» была поднята тема отеков. Когда этот признак наблюдается на ногах, то вне зависимости от температуры, может говорить о развитии трех крайне опасных состояний. По словам Сергея Агапкина, для исключения сердечной патологии необходимо сделать кардиограмму.

Вторым опасным состоянием является хроническое заболевание почек. Врач для исключения данной патологии должен назначить общий анализ крови и оценить количество креатинина. Если этот показатель повышен, то необходимо перенаправить пациенту к нефрологу. Профильный специалист определит, насколько неправильно работает орган.

Еще одной причиной отечности может быть варикоз. Это предположение подтвердит или же опровергнет обследование состояния вен нижних конечностей посредством УЗИ.

Источник: www.sb.by