 

Эксперт: Москвичи действительно поддерживают дистанционный формат голосования

18.09.2021, 15:30, Разное
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Во многих регионах России завершился или подходит к концу второй день выборов в Государственную Думу. У жителей европейской части страны еще достаточно времени, чтобы проголосовать. Те, кто подал заявку на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), могут сделать это гораздо быстрее.

Депутат Московской городской думы Александр Козлов заметил высокую активность жителей столицы, которые решили сделать свой выбор, используя современные технологии. “Москвичи
действительно поддерживают дистанционный формат голосования”, – сказал он.

Козлов считает ошибкой отказ некоторых партий призывать своих избирателей голосовать онлайн. “Пусть учатся на своих ошибках”, – обратился он к кандидатам-противникам ДЭГ.

Депутат отметил безопасность дистанционного голосования во время пандемии коронавируса и высокий уровень организации выборов в целом. Он напомнил, что на каждом избирательном участке в Москве работают наблюдатели, более 16 тысяч – от Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

“Мы в группе разбора смотрим эпизоды, которые наблюдаем в СМИ, соцсетях, нам приходят, и мы их разбираем”, – рассказал Козлов.

Напомним, выборы в Госдуму проходят в России с 17 по 19 сентября 2021 года. Уже известно, что спустя сутки явка онлайн-избирателей составила свыше 63%. Утром в субботу сообщалось, что дистанционно проголосовали 1,3 миллиона человек.



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