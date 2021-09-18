Многодетный отец продал пенсионерам более тысячи талонов на интернет

Управлением Следственного комитета по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Следствие установило, что отец пятерых детей из Змеиногорска сбывал в разных районах субъекта федерации поддельные талоны на доступ в сеть Интернет.

«Жертвами мошенника становились преимущественно пенсионеры и люди предпенсионного возраста, которым подозреваемый сбывал талоны стоимостью 200, 500 и 1 000 рублей. По его словам, для получения тарифных мегабайт гражданам следовало обратиться в центральное отделение «Почты России» в Барнауле, где после предъявления талонов им должны были выдать необходимый объём трафика. В один из таких дней – 27 августа, на главпочтамте краевого центра собралась очередь, насчитывавшая несколько сотен человек. УМВД по городу Барнаул приняло её за несанкционированный митинг, ведь ранее граждане никогда не пользовались услугами почты в таком объёме. Все стоявшие в ней граждане были доставлены в отделы полиции, где и рассказали о причинах посещения Главпочтамта и составили фоторобот правонарушителя. По итогам мероприятий было установлено, что мошенником являлся 45-летний житель села Каменка, который обманным путём заработал более 50 тысяч рублей», – рассказал представитель СК.

Мужчина сознался, что на полученные покупал детям крупы, хлеб и макаронные изделия. К мошеннической схеме он был вынужден прибегнуть из-за того, что был уволен из сельскохозяйственного предприятия за употребление алкоголя на рабочем месте.

Сторона обвинения будет требовать для злоумышленника 5 лет лишения свободы и возмещения ущерба потерпевшим. Ему также надлежит раздать обещанные гигабайты интернета.

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