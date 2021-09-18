Многодетный отец продал пенсионерам более тысячи талонов на интернет
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Управлением Следственного комитета по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Следствие установило, что отец пятерых детей из Змеиногорска сбывал в разных районах субъекта федерации поддельные талоны на доступ в сеть Интернет.
«Жертвами мошенника становились преимущественно пенсионеры и люди предпенсионного возраста, которым подозреваемый сбывал талоны стоимостью 200, 500 и 1 000 рублей. По его словам, для получения тарифных мегабайт гражданам следовало обратиться в центральное отделение «Почты России» в Барнауле, где после предъявления талонов им должны были выдать необходимый объём трафика. В один из таких дней – 27 августа, на главпочтамте краевого центра собралась очередь, насчитывавшая несколько сотен человек. УМВД по городу Барнаул приняло её за несанкционированный митинг, ведь ранее граждане никогда не пользовались услугами почты в таком объёме. Все стоявшие в ней граждане были доставлены в отделы полиции, где и рассказали о причинах посещения Главпочтамта и составили фоторобот правонарушителя. По итогам мероприятий было установлено, что мошенником являлся 45-летний житель села Каменка, который обманным путём заработал более 50 тысяч рублей», – рассказал представитель СК.
Мужчина сознался, что на полученные покупал детям крупы, хлеб и макаронные изделия. К мошеннической схеме он был вынужден прибегнуть из-за того, что был уволен из сельскохозяйственного предприятия за употребление алкоголя на рабочем месте.
Сторона обвинения будет требовать для злоумышленника 5 лет лишения свободы и возмещения ущерба потерпевшим. Ему также надлежит раздать обещанные гигабайты интернета.
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