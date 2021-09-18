Гидросамолет упал в болото в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе упал гидросамолет: он рухнул в болото в десятках километров от города Советский, сообщили в МЧС.

«В 13.45 поступило сообщение, что в Советском районе вблизи озера Глубокое (в 85 км от города Советский) произошло падение гидросамолета в болото», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По предварительным данным, на борту были два человека. В поисках самолета задействовали 20 человек и шесть единиц техники, в том числе болотоход.

В июле в Хабаровском крае упал легкомоторный самолет Sierra P2002, погибли два человека.