 

Гидросамолет упал в болото в ХМАО

18.09.2021, 15:06, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Ханты-Мансийском автономном округе упал гидросамолет: он рухнул в болото в десятках километров от города Советский, сообщили в МЧС.

«В 13.45 поступило сообщение, что в Советском районе вблизи озера Глубокое (в 85 км от города Советский) произошло падение гидросамолета в болото», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По предварительным данным, на борту были два человека. В поисках самолета задействовали 20 человек и шесть единиц техники, в том числе болотоход.

В июле в Хабаровском крае упал легкомоторный самолет Sierra P2002, погибли два человека.



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