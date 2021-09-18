 

В США назвали главный козырь российского Су-25

18.09.2021, 15:06, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГрозный арсенал российского штурмовика Су-25 может уничтожить любую вражескую цель, это его главный козырь, сообщил американский военный эксперт Марк Эпископос в статье для издания The National Interest.

Эпископос пишет, что основным преимуществом Су-25 является его богатый смертоносный арсенал вооружения, который компенсирует некоторые недостатки в авионике и аэродинамике. По его мнению, обширный выбор мощнейших боеприпасов позволяет самолету уничтожать любые наземные цели, передает ФАН.

Отмечается, что «духовный наследник» легендарного Ил-2 впервые был применен войсками СССР в Афганистане, где успешно справлялся со всеми задачами. Самолет, которому уже четыре десятка лет, уже крайне редко используется Воздушно-космическими силами РФ в военных операциях, однако, констатировал автор публикации, в некоторых странах Су-25 активно применяется и по сей день.

Ранее в США восхитились креативностью советского авиаконструктора.



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