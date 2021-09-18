 

На Украине заподозрили Россию в желании «заморозить» ЕС из-за «Северного потока – 2»

18.09.2021, 15:06, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРекордное повышение цен на газ в Европе якобы свидетельствует о стремлении РФ избавиться от транзита через Украину, сообщил журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников.

Портников заявил, что якобы создавая искусственный дефицит, Москва воздействует на процедуру сертификации «Северного потока – 2», и от ее итогов зависит, удастся ли использовать газопровод на полную мощность, тем самым поставив под угрозу транзит через Украину, передает РИА «Новости».

Однако на этом, по мнению журналиста, возможные негативные последствия не заканчиваются.

«Потеря Украиной транзитного статуса, по расчетам Кремля, позволит значительно усилить давление на украинское руководство, ударить по социальной сфере страны, облегчить возможность военного нападения на нее и в конечном счете ликвидировать украинскую государственность», – отметил он.

Портников подчеркнул, что у Европы нет варианта, при котором эту проблему можно решить положительно. Цены на энергоноситель, в том числе для Киева, продолжат расти, а в 2024 году истечет срок действия контракта по транзиту российского газа.

Журналист также высказал предположение, что если Европа помешает РФ «покончить с Украиной», то Москва попросту «заморозит» ее.

Ранее в США посоветовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2».

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки по газопроводу планируется начать в начале октября.

Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска газопровода.



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