Говорите с ним серьезно и уважайте все желания: как найти общий язык с партнером, у которого «детский» характер

Не всегда партнер может продемонстрировать свою инфантильность на начальных этапах отношений. В этом случае было бы проще вообще не иметь с ним ничего общего. Очень часто возлюбленные проявляют свой «детский» характер, когда вы уже прожили вместе какое-то время. Вот советы, которые помогут вам избрать правильную тактику поведения.

Узнайте все о детстве партнера

Для того чтобы решить проблему, необходимо выяснить источник ее возникновения. Поэтому будет правильной стратегией узнать, каким было детство вашего партнера. Как к нему относились родители, братья, сестры и друзья, как он относился к ним. Возможно, его «детское поведение» – это непроработанные проблемы прошлого. В этом случае вы будете знать, что является триггером неприемлемых для вас проявлений с его стороны.

Говорите с ним серьезно

Даже если вы замечаете, что доводы партнера являются для вас смешными и наивными, ни в коем случае не позволяйте себе над ним насмехаться, критиковать, иронизировать. Старайтесь говорить с ним на равных, словно вы ничего не замечаете. В противном случае ваш собеседник будет вас избегать, и никакого конструктивного диалога никогда не получится.

Уважайте желания партнера

Незрелый партнер может элементарно не уметь озвучить свои желания. Он станет нелепо шутить, злиться, обижаться и демонстрировать другие негативные эмоции с целью привлечения вашего внимания. Вам нужно не реагировать на эти проявления, а просто спросить спокойным и доброжелательным голосом, чего именно он хочет. Как только он успокоится и озвучит свое желание, постарайтесь его выполнить. К сожалению, человек не получил в детстве должного воспитания, и вам приходится возлагать на себя эту миссию. Но если ваш партнер – добрый и хороший человек, разве это того не стоит?

Подавайте пример

Ведите себя так, как вы хотите, чтобы вел себя с вами партнер. Если ждете от него помощи, обязательно ее оказывайте ему. Если хотите, чтобы он застилал постель или вовремя складывал свои вещи в корзину для белья, делайте то же самое сами. Помните о том, что в душе ваш возлюбленный пока еще ребенок. И он следит за тем, как ведете себя вы, чтобы вам подражать. Дайте ему возможность увидеть себя с самой хорошей стороны.

Практикуйте поведение ребенка

Если вы хотите достичь равноправия отношений, постарайтесь периодически становиться таким же ребенком. Не стоит все время демонстрировать свою зрелость, решая самостоятельно обще проблемы или не обращаясь за помощью. Попросите сделать вам массаж, расскажите, как вы устали и мечтаете о том, чтобы вас приготовили ужин. Делегируйте свои обязанности партнеру, демонстрируя при этом свою слабость. Это ему поможет чувствовать себя сильным и даже лидером. Такое взаимодействие и смена ролей постепенно все расставит по своим местам.

Позвольте человеку ошибаться

Очень часто лидеры в отношениях, которые считают своего партнера инфантильным, берут на себя всю ответственность не только за себя, но и за него. Они уверены в том, что знают, что ему нужно, и могут распорядиться этими знаниями во благо своей второй половинки. Однако такое поведение часто можно сравнить с авторитаризмом, который не позволяет другому человеку быть самим собой. Позвольте партнеру ошибиться, но сделать так, как он хочет. Не стоит контролировать каждое его действие и провоцировать его еще более детское поведение. В этом случае вы рискуете никогда не увидеть рядом с собой зрелую ответственную личность.

Не позволяйте партнеру нарушать ваши собственные границы

Обязательно обозначьте ваши границы и объясните своему любимому человеку, чего вы не будете терпеть. Его можно пожалеть и пойти ему на уступки (желательно, это сделать так, чтобы он ничего не заподозрил). Однако позволять ему заходить за «красную линию» нельзя, даже если он не виноват в том, что его неправильно воспитывали в детстве.

Не наказывайте

Не стоит путать воспитание детей с отношениями с взрослым человеком, даже если его характер является детским. Вы можете озвучить ему свои личные границы, подтолкнуть его вести себя более разумно (как это сделать, рассказано выше), но только не наказывать и не манипулировать. Вы не являетесь его родителем, который может выдать конфетку за хорошее поведение или лишить ее в случае непослушания. Позаботьтесь о себе, чтобы это общение не доставляло вам трудностей, но не тратьте свои силы на месть и наказания. А вот то, что человек делает правильно, и любое старание необходимо поощрять. Не стесняйтесь говорить комплименты и радоваться добрым делам партнера. Это будет его мотивацией к тому, чтобы дарить вам радость и быть таким, каким вы хотите его видеть.

Не становитесь жертвой

Если поведение вашего партнера можно назвать манипуляцией, оно причиняет вам дискомфорт или даже боль, терпеть такие токсичные отношения категорически не рекомендуется. То, что человек является инфантильным, не дает ему право жить за счет других, как в материальном, так и в моральном отношении. Поэтому не тратьте свое драгоценное время, ставьте крест на этих отношениях и ищите себе более зрелого партнера.