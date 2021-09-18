“Полюбили путешествия на машине”: Наталья Бочкарева рассказала, как провела лето и почему хочет снова стать матерью

Звезда ситкома «Счастливы вместе» 41-летняя актриса Наталья Бочкарева — востребованная артистка и счастливая мама двух детей. В недавнем интервью журналистам издания «Собеседник» знаменитость рассказала о том, как провела лето, и о своем отношении к материнству.

Путешествия

Наталья поведала, что летом они с детьми не только отдыхали за границей, но также и путешествовали на машине по России. Красоты нашей страны семья открыла благодаря пандемии и сложностям с выездом за рубеж. Впечатления остались самые яркие. Например, сейчас тринадцатилетняя дочь Натальи, Мария, очень хочет посетить Челябинск. В восторге от летних путешествий остался и четырнадцатилетний сын артистки – Иван. Напомним, что дети появились в браке знаменитости с адвокатом Николаем Борисовым. Супруги развелись семь лет назад.

Наталья признается, что старается уделять детям максимальное количество времени. Получается не всегда: иногда отвлекает работа. Например, недавно у артистки была тяжелая двенадцатичасовая смена. И все же лучший релакс после работы для Натальи — это общение с детьми и собаками.

«Я за природную историю»

Артистка не скрывает, что хотела бы еще раз стать мамой. Если бы была возможность, то родила бы еще девочку, мальчика, стала многодетной матерью. В ответ на вопрос журналистов «Когда?» знаменитость по-философски отметила, что когда Бог даст, тогда дети и будут. Ведь есть вещи, которые планировать бессмысленно: все получается в свое время, если на то есть воля Всевышнего.

Наталья отметила, что не планирует замораживать свои яйцеклетки. Она считает, что данная процедура нужна, если женщина не хочет рожать сейчас, но не против стать мамой в будущем. Лично Наталья готова к материнству хоть сейчас. Она хочет родить, пока есть такая возможность, и пока она находится в детородном возрасте. «Я за природную историю», – подчеркнула звезда.