 

США закупят миллионы доз вакцины Pfizer и пожертвуют их другим странам – СМИ

18.09.2021, 14:58, Новости дня
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Ожидается, что власти США закупят 500 млн доз, но условия еще не согласованы. Объявление о покупке намечено на начало следующей недели и приурочено к заседанию Генеральной Ассамблеи ООН.

Издание отмечает, что эта покупка станет второй крупной попыткой Соединенных Штатов распространить вакцину по всему миру. В июне Соединенные Штаты закупили 500 млн доз вакцины для распространения через COVAX.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 227 млн случаев COVID-19, 4,7 млн человек умерли. От коронавируса в мире сделали 5,9 млрд прививок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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