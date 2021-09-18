 

Сын актрисы Елены Яковлевой снова сменил имидж

18.09.2021, 14:38, Разное
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Сын известной российской актрисы Елены Яковлевой в очередной раз сменил имидж. Преображение Дениса Шальных показала его девушка Светлана.
Теперь сын Елены Яковлевой носит интеллигентные очки, бороду и слегка удлиненные волосы. Возлюбленная Светлана показала Дениса Шальных в домашней обстановке. На обнародованном фото он лежит на диване, а на нем спит кот. Всегда сын Яковлевой выделялся множеством татуировок. Также он носил прическу в виде ирокеза. Сейчас его имидж несколько изменен. Аккуратная борода и очки скрывают часть тату на лице.

Журналисты считают, что Шальных сильно изменился благодаря своей новой девушке. С избранницей Светланой он живет вместе.

Напомним, что молодому человеку 28 лет. Елена Яковлева родила сына от Валерия Шальных. Все время сын актрисы покрывал свое тело татуировками. В один момент он решил избавиться от них, то соответствующая процедура оказалась довольно болезненной. В итоге Шальных вывел татуировку на лице, где был изображен гроб. Остальные изображения он решил оставить.



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