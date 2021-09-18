 

Онлайн-голосование адаптировали для слабовидящих и незрячих москвичей

18.09.2021, 14:36, Разное
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К выборам в Госдуму систему дистанционного голосования доработали. Теперь граждане со слабым зрением могут отдать свой голос без посторонней помощи.

Тестировщик системы ДЭГ Алексей Любимов рассказал, что раньше слабовидящие могли проголосовать лишь с помощью третьих лиц – друзей, родственников или сотрудников избирательных участков.

Фактически это было нарушение процедуры, объяснил он. “Теперь я могу проголосовать без привлечения третьих лиц”, – отметил Любимов.

К выборам в Госдуму в столице подготовили более 230 участков с материалами для слабовидящих, сообщает телеканал “Москва 24”.

Дистанционное голосование проходит до 20 часов вечера 19 сентября. На него записалось около двух миллионов москвичей. На утро 18 сентября такой возможностью воспользовались уже более 1,3 миллиона человек.

Избиратели и эксперты отмечают удобство электронных выборов. Проголосовать можно в любое время суток, система ДЭГ надежно защищена от нарушений.

Онлайн проголосовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин.

Голосующие онлайн участвуют в розыгрыше ценных призов – квартир, машин и сертификатов. Первые победители стали известны утром 18 сентября.

Выборы в Государственную Думу проходят с 17 по 19 сентября. В Москве также выбирают депутатов Мосгордумы и совета депутатов района Щукино.



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