Работающий в Женеве москвич принял участие в электронном голосовании

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18.09.2021, 14:36, Разное
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Москвич Андрей Свечников не смог оказаться в России во время парламентских выборов. Он работает в международной организации и сейчас находится в Женеве. Специалист в области телекоммуникаций решил воспользоваться онлайн-голосованием и сделать свой выбор.

Свечников рассказал, что подал заявку на дистанционное электронное голосование еще месяц назад. Москвич отметил, что раньше ему было гораздо труднее голосовать, ведь он часто ездил в командировки. “Теперь это стало максимально удобно. При этом не нужно тратить время на то, чтобы добраться до участка”, – сказал Андрей.

Напомним, выборы в Государственную Думу проходят в России с 17 по 19 сентября 2021 года. Заявку на дистанционное электронное голосование подали свыше двух миллионов человек. Утром 18 сентября сообщалось, что явка на ДЭГ составила почти 64%. То есть исполнили свой гражданский долг более 1,3 миллиона онлайн-избирателей.

Ранее “Дни.ру” писали, что участие в дистанционном электронном голосовании принял мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник находился в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Он также рассказал о хакерских атаках на ДЭГ, которые никак не повлияли на работу систему.



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