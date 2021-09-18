 

Талибы изменили систему управления в Афганистане

18.09.2021, 14:12, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДвижение «Талибан» (запрещено в России) издало временный закон для Афганистана, согласно которому официальной религией страны установлен суннитский ислам ханафитского мазхаба, а языки – пушту и дари, узбекский язык был лишен специального статуса.

Также в Афганистане будут созданы совет исламских юристов и высший совет, в который будут входить политические деятели, ученые и священнослужители из каждой провинции. Главой исполнительной власти объявляется президент, которого будут избирать граждане и члены высшего совета. Для обеспечения прозрачных выборов будет создана избирательная комиссия. При новой власти представители Национальной ассамблеи Афганистана они ее лишаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Отмечается, что «день независимости от британцев, русских и американцев» станет праздником.

Ранее талибы упразднили в Афганистане министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации, разрешив там работать только мужчинам.

Напомним, в начале сентября талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.



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