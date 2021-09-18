“В московские рестораны не попали”. Из Луганской области пытались нелегально вывезти в РФ 450 кг устриц

“Правоохранители установили, что морской деликатес имеет происхождение из Франции и официально запрещен для ввоза в РФ. По словам правонарушителей, устрицы должны были сбываться в московские рестораны”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что микроавтобус и морепродукты передали работникам Государственной таможенной службы Украины.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/193501789515909/

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