“В московские рестораны не попали”. Из Луганской области пытались нелегально вывезти в РФ 450 кг устриц
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“Правоохранители установили, что морской деликатес имеет происхождение из Франции и официально запрещен для ввоза в РФ. По словам правонарушителей, устрицы должны были сбываться в московские рестораны”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что микроавтобус и морепродукты передали работникам Государственной таможенной службы Украины.
https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/193501789515909/
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