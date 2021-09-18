Часы Путина на видео с его голосованием на выборах в Госдуму показывали 10 сентября, хотя голосование стартовало 17-го

На сайте Кремля сообщение об участии Путина в выборах появилось 17 сентября. В нем говорилось, что так как Путин самоизолировался, то он голосовал онлайн.

Новость сопровождалась видео, как российский президент голосует. Однако журналисты “Настоящего времени” обратили внимание на часы на руке Путина.

Его часы, помимо времени, показывали дату. И в опубликованном видео они показали 10 сентября – за неделю до старта голосования.

Журналисты также добавили, что часы отстают на семь дней и на других официальных мероприятиях.

Кроме того, издание “Медуза” отмечает, что для голосования онлайн нужно иметь мобильный телефон с российской сим-картой. Когда избиратель логинится в систему для голосования, на его телефон приходит пароль для подтверждения участия в голосовании.

Однако сам Путин неоднократно говорил, что не пользуется мобильным телефоном. В последний раз публично он сказал об этом две недели назад, 3 сентября 2021 года.

Контекст:

Путин 14 сентября сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении и в мероприятиях, которые у него запланированы на этой неделе, будет принимать участие в онлайн-режиме. В Кремле после этого говорили, что результат теста Путина на коронавирус отрицательный и “президент абсолютно здоров”.

17 сентября в России начались выборы в Госдуму, которые продлятся до 19 сентября. Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их “проведут с нарушением демократических принципов и международного права”.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

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