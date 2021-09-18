 

Депутат Рады: Украинцы не могут оплачивать газ и массово переходят на дрова

18.09.2021, 13:44, Разное
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Депутат Верховной Рады и экс-министр ЖКХ рассказал, чего Украине можно ожидать этой зимой. По его мнению, многие украинцы не смогут оплачивать отопление газом и уже сейчас массово переходят на дрова.
В этот осенне-зимний сезон в поселках и селах на Украине могут массово задыметь печные трубы в домашних хозяйствах. Все, у кого в доме еще остались печи для отопления дровами, будут переходить на этот давний метод обогрева жилищ. Причиной этого станет масштабное повышение цен на газ. Стоимость «голубого топлива» увеличилась настолько, что стала не по карману большинству граждан. Если оплата отопления превысит доходы, то другого выхода у украинцев просто не останется.

Сложившуюся ситуацию Алексей Кучеренко считает прямой виной нынешних властей страны. Ведь не так давно глава правительства Денис Шмыгаль обещал, что остановит рост цен на газ. На деле же люди массово отключают «голубое топливо», ведь даже без включенных котлов и плит при нулевом расходе газа, людям приходится платить за его транспортировку по трубам к дому.

В интервью изданию «Апостроф» Кучеренко напомнил о январском кризисе с перекрытием улиц. Тогда руководство «Нафтогаза», боясь из-за народного гнева потерять свои кресла, пообещали, что снизят стоимость. Однако вместо этого теперь украинцам придется платить еще больше. Сейчас только один кубометр обойдется примерно в 9,5-10 гривен, что при среднем потреблении в селах в 300-400 кубов в месяц является непомерным для миллионов жителей Украины.

Кучеренко наводит цифры отключений украинских сел от газового отопления. Так, в ряде поселков они составляют 40 процентов. При этом ранее нардеп уже говорил, что запуск «Северного потока-2» повлечет физическую нехватку газа. Это еще больше повысит цены на «голубое топливо», что только усилит кризис на Украине, информирует издание “Политика Сегодня”.

Источник: polit.info



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