 

Мнение: Актеры второго плана

18.09.2021, 13:34, Разное
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Происходит какой-то внезапный и массовый падеж персонажей, которых на церемонии "Оскара" обычно номинируют в категории "Актёр второго плана". Вдруг умерла судья, внесшая приговор с реальным сроком Навальному. Тут же скончался свидетель по делу малазийского "Боинга" Пулатов. Опять же – министр Зиничев упал со скалы. Технически это могут быть совпадения. Но если в ближайшее время номинантов на премию прибавится, то возможно, мы стали свидетелями какого-то сериала под названием "Зачистка концов".

Источник: Эль Мюрид



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