 

Вот и всё: соблазнила Джигана! – Личное мнение

18.09.2021, 13:30, Разное
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Объективности ради нужно признать: защитниц у Оксанки Самойловой хватает. Я им — правду, а они мне — зато она очаровала Джигана.

Не верите?


Хочешь, Джиган, хочешь?! Фото: Соцсети

Ещё раз: Лена, ты чо такая злая? Нам тебе возразить нечего, зато она очаровала Джигана!

Добилась. Пришла к успеху. Вот так-то, вуаля! А чего добилась ты?!

Лично я — откровенно скажу! — не смогла бы соблазнить Джигана. Просто противно бы стало. Но Оксана, не замечая очевидных проблем у мужа, демонстрирует всему Инстаграму свой успех, а подписота из провинции ей рукоплещет.

– Мария Складовская-Кюри, ты чего сделала?
– Я написала мужу работу по ядерной физике, за которую нам дали Нобелевскую премию.

– Оксана Самойлова, а ты чего сделала в жизни?
– А я очаровала Джигана.

А потом съела жирный стейк и покакала, да.

Какает, кушает, рожает. Лежит у бассейна. Я уже очаровала губами-пельменями самого Джигана, имею право!

Молодец, Самойлова, так держать!


Фото: Соцсети

Был ещё комментарий про то, какая Оксана трудяжка. С этим трудно не согласиться, ведь очаровать Джигана иначе — никак. Он ведь такой — его хрен очаруешь. Нужно ещё как потрудиться, чтобы быстренько дать ему.

К самой Самойловой, повторю, нет претензий. Не всем быть Кюри и даже не все окончили школу. Гораздо интереснее, что в голове у фанаток Оксаны, если они ставят в заслугу ей половую связь с Джиганом?

Или я ошибаюсь и дать вот ему — действительно настоящий успех?

Источник: Лена Миро



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