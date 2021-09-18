 

ЦИК сообщил об отражении мощной DDoS-атаки на ресурсы избиркома

18.09.2021, 13:18, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийский Центризбирком отразил во второй день голосования крупную DDoS-атаку, заблокировано порядка 246 тыс. запросов, сообщил глава федерального центра информатизации при ЦИК РФ Александр Сокольчук.

«Сейчас буквально около полудня была совершена также DDoS-атака и средствами защиты на портале ЦИК РФ было заблокировано порядка 246 тыс. запросов. Видимо, идет подготовка к завтрашнему дню. Будем стараться, чтобы ничего не прозевать», – приводит РИА «Новости» слова Сокольчука.

Он также добавил, что в первый день выборов зафиксированы три атаки из-за рубежа на ресурсы Центризбиркома.

«За 17 сентября у нас было зафиксировано три целенаправленные атаки из-за рубежа. Две атаки было по сканированию нашего интернет-портала ЦИК РФ на предмет выявления уязвимости. Первое было сканирование порядка шести часов, второе сканирование две минуты. Вечером была организована в течение одной-двух минут распределенная DDoS-атака. Хочу сказать, что атака была достаточно мощной», – сказал он.

Ранее сообщалось, что специалисты отразили за первый день больше 100 DDOS-атак на системы онлайн-голосования.

Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома России, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.



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