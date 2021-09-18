Учитель предупредил о ловушке при сдаче ЕГЭ по обществознанию

Школьников на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по обществознанию заставляют писать эссе, которому не учат на уроках, из-за чего дети получают не самые высокие баллы, сообщил учитель русского языка и права Всеволод Луховицкий.

«Я знаю, что очень многие дети по глупости сдают обществознание, считая его очень легким предметом. Хотя это совсем нелегкий предмет. В результате получают не самые высокие баллы», – цитирует Ura.ru Луховицкого.

По словам преподавателя, самой главной сложностью является написание эссе.

«Проблема в том, что прямо в школе, непосредственно на уроке, учитель не обязан этому учить. Это относится ко всем гуманитарным предметам. Там требуется писать достаточно большие тексты. А о написании таких текстов ни в одной программе не написано по предмету, что их надо этому учить. Дети откуда-то должны это сами знать. Либо, если находятся хорошие учителя, они учат этому на уроке, либо на дополнительных занятиях, либо приходится заниматься дома с репетитором», – объяснил Луховицкий.

Начальник методического управления Фонда новых форм развития образования при Минпросвещения, Андрей Лукутин подтвердил, что помимо обязательных русского и математики дети предпочитают сдавать обществознание, поскольку эти предметы необходимы при поступлении в вузы. Он также заверил, что задания в экзамене стали сложнее, но понятнее. «Провальные задания, которые непонятно зачем включили, попадаются чрезвычайно редко. Каждый предмет сложен для тех, кто его не знает», – заключил эксперт.

Ранее Рособрнадзор проанализировал предложения по совершенствованию ЕГЭ, поступившие по итогам экзаменационной кампании 2021 года: среди них есть предложение проводить экзамен в двух форматах – письменном и компьютерном по выбору участника.