В ТИК ДЭГ предсказали явку по электронному голосованию выше 90%

Уже в первый день голосования явка по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) была в разы выше, чем по обычному голосованию на участках, а по итогам выборов прогнозируется, что она превысит 90%, сообщил председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Илья Массух.

Массух заявил, что «по стране к 16-17 часам 17 сентября явка на ДЭГ превысила 60%, в Москве перевалила за 50%», то есть интерес граждан «приличный, ну и традиционно мы ожидаем конечную явку по электронному голосованию выше 90%», передает РБК.

По его словам, DDoS атаки не сильно влияют на конечный исход голосования, но, конечно, это не очень приятно, когда «заходишь на портал, а он сбоит и заставляет тебя ждать несколько десятков минут».

«Но эти проблемы были решены, сейчас абсолютно нормально работает система, в штатном режиме», – отметил он.

Массух также рассказал о новации, применяемой в Москве – приложении «Мобильный наблюдатель», которое позволяет через смартфон взаимодействовать со штабом по наблюдению.

«Как показал первый день, активность наблюдателей возросла от использования этого приложения, они присылали сообщения о событиях, которые дальше штаб рассматривал – нарушения это или нет», – отметил он.

В частности, история с пришедшим на избирательный участок енотом была передана через «Мобильный наблюдатель», и поэтому его так быстро поймали.

Глава ТИК ДЭГ объяснил механизм обеспечения тайного и анонимного голосования при ДЭГ: «В момент, когда человек подходит к монитору и ставит галочку, зашифровывается бюллетень, и вот он как раз расшифровывается ключом, который мы разделяем. Для того, чтобы была гарантия, что расшифровать это нельзя до 19 числа, ключ разделяется на 8 частей и отдается известным людям. В частности, на федеральном уровне отдали представителям парламентских партий, Общественной палате, Минцифре, все ключи сложили в стеклянный сейф в ЦИКе, так, чтобы все видели закрытый сейф и они стояли под камерами. 19 числа эти ключи соберутся, и только тогда, когда они соберутся, будет возможность расшифровать. Математически доказано, что расшифровать без этих ключей невозможно, точнее, возможно, но на это потребуется 256 лет».

Ранее ЦИК сообщил об отражении мощной DDoS-атаки на ресурсы избиркома. Специалисты отразили за первый день больше 100 DDOS-атак на системы онлайн-голосования.

Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома России, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.