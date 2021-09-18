 

Искусственный интеллект обучили предсказывать поломки и неполадки

18.09.2021, 12:56, Новости дня
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Российские ученые из университета имени Королева в Самаре представили уникальный комплекс оборудования, при помощи которого с точностью более 99% можно прогнозировать поломки и сбои в сложной технике. Как поясняют специалисты, это стало возможным в результате использования искусственного интеллекта с машинным обучением.

Изначально в ИИ заложен особый алгоритм, говорят эксперты. Далее необходимо создать цифрового двойника той машины, состояние которой вы собираетесь проверить. Также можно мониторить ее работу в режиме реального времени, заранее получая точную информацию о проблемах, которые должны возникнуть в будущем.

Применение такой системы контроля на дорогом оборудовании и сложных машинах позволяет существенно снизить расходы на ремонт и обслуживание, отмечают ученые.



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