 

Катаклизмы, неурожай, миграция и смертность: Ученые рассказали о будущем планеты

18.09.2021, 12:50, Разное
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Ученые рассказали, что ожидает планету Земля в будущем после пандемии и климатических изменений. Из-за усиления природных катаклизмов усилится миграция и смертность, а урожайность понизиться сразу на 30 процентов.
Многих волнует судьба человечества в будущем, учитывая то, что сейчас во всем мире свирепствует пандемия коронавируса. Не придает оптимизма и происходящие изменения климата, усиление торнадо в США и океанских регионах. Ученые уверены, что землян ожидают изменения привычного образа жизни и работы. Масштабные исследования, проведенные учеными разных стран, дали возможность составить достаточно точный прогноз событий, ожидаемых на Земле до конца 2020-х годов.

Из-за ухудшения условий жизни под влиянием изменившегося климата все десятилетие отметится массовой миграцией. Также Землю ожидают проблемы с обеспечением продуктами питания. Также порядка 400 миллионов людей вскоре смогут работать только в условиях закрытых помещений.

По убеждению экспертов, в случае невозможности снизить выбросы парниковых газов на протяжение текущего десятилетия, на планете возрастет смертность. Летальность от перегрева при повышении температур будущем составит до 10 миллионов человек за год. После 2040 года Землю ожидают засухи, продолжающиеся до полугода. Это еще больше повлияет на продовольственную безопасность человечества, снизив урожайность до 70 процентов. Через 20 лет на планете из-за высокой температуры начнутся сильные и продолжительные (до шести месяцев) засухи. А к 2050-му году урожайность на планете рухнет почти на 30 %. Наибольшие потери ожидаются для Аргентины, Бразилии, Китая и США. Около 200 миллионов человек будут вынуждены искать себе новые место жительства с более комфортными условиями.

Источник: from-ua.com



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