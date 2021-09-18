Скандалы: С Facebook сорвали покровы

Как американские журналисты раскрыли тщательно скрывавшиеся правила работы соцсети

Компании Facebook хорошо известно, что у ее социальных платформ, включая Instagram, немало недочетов, которые способны причинить реальный вред людям. Но менеджмент, включая Марка Цукерберга, ничего не делает — не может или не хочет — для устранения этих проблем, показало расследование The Wall Street Journal.

Звезды пишут, что хотят

Репортеры The Wall Street Journal (WSJ) изучили внутренние документы Facebook, рабочую переписку сотрудников и проекты презентаций, предназначенных для топ-менеджмента компании.

Facebook утверждает, будто его правила едины для всех, независимо от положения и известности пользователя.

Однако в действительности, сообщает WSJ, у соцсети есть специальная программа XCheck, которая дает привилегии звездным пользователям.

Программа задумывалась как защита для топовых аккаунтов, включая страницы знаменитостей, политиков и журналистов от внешних неблагожелательных вмешательств. Все так и работало бы, если бы пользователи, получившие подобную защиту, следовали правилам платформы. Но многие из них не считают нужным этого делать.

Они публикуют оскорбительную или компрометирующую информацию, делают заявления с призывами к насилию и т. п. Все это широко расходится по соцсети, а сотрудники Facebook не могут принять экстренных мер. Даже если их целью является устранение контента, который нарушает правила платформы.

Например, в 2019 году звезда футбола Неймар опубликовал у себя фотографии обнаженной женщины. Дама обвинила его в изнасиловании, и футболист, чтобы оправдать себя, опубликовал в своих Facebook и Instagram переписку с ней, ее фото и видео обнаженной и обвинил женщину в вымогательстве. Публикация провисела в аккаунте Неймара более суток, ее увидели десятки миллионов. Под постом также появились миллионы комментариев, в том числе с угрозами в адрес женщины.

Удалить быстро пост с привилегированной страницы простые модераторы не смогли: контент был отправлен на специальную многоуровневую проверку сотрудников более высокого ранга. На это ушло довольно много времени.

При этом аккаунты рядовых людей с публикациями, показавшимися модераторам или даже автоматизированной системе контроля контента подозрительными, удаляются после получения первой же жалобы от других пользователей.

Сам Марк Цукерберг признает, что 10% решений об удалении контента принимаются ошибочно. При этом в некоторых случаях пользователю даже не объясняют, за что была удалена его публикация, и не дают возможности опротестовать это решение.

Как показывают изученные WSJ документы, руководство Facebook уже давно признает, что система привилегий в рамках XCheck неприемлема, что она защищает и поощряет регулярных нарушителей правил. Тем не менее программа продолжает расширяться.

По данным на 2020 год, XCheck защищала около 5,8 млн пользователей. В их числе был Дональд Трамп и члены его семьи. Господин Трамп лишился этих привилегий лишь после того, как в июне этого года Facebook запретил ему пользоваться соцсетью.

Instagram детям — не игрушка

По данным WSJ, проведенное Instagram исследование влияния платформы на самооценку и мироощущение аудитории показало негативное воздействие на значительную часть аудитории. Особенно вреден Instagram оказался для молодых людей, а более всего для девочек подросткового возраста.

«32% девочек-подростков заявляют, что, когда они переживают по поводу своей внешности и фигуры, Instagram заставляет их чувствовать себя еще хуже»,— указывается во внутренней презентации сети.

Исследования показали, что Instagram стоит и за ростом уровня тревожности и развитием депрессий у подростков. Из тех молодых людей, которые признавались, что их посещали мысли о самоубийстве, 13% в Британии и 6% в США связывали это с Instagram.

Более того, было установлено, что некоторые из выявленных проблем характерны исключительно для Instagram. В частности, те, что касаются так называемого социального сравнения — потребности человека, связанной с поиском критериев для точной оценки собственных качеств, суждений и способностей. У близких по содержанию к Instagram соцсетей TikTok и Snapchat контент подается иначе и нет такого сильного акцента на тело и стиль жизни.

Аудитория Instagram — преимущественно молодежная. Поэтому масштабы угрозы велики, отмечают журналисты WSJ.

Более 40% пользователей Instagram — люди в возрасте до 22 лет. В США 22 млн подростков заходят в Instagram каждый день и проводят там на 50% больше времени, чем, например, в Facebook. При этом сами подростки признавались, что им не нравится тратить столько времени на Instagram, но им кажется, будто они должны это делать.

Они часто чувствуют, что у них уже есть зависимость, и они знают, что это плохо сказывается на их психическом здоровье, но не чувствуют себя способными самостоятельно остановиться»,— говорится в одной из презентаций.

Как показывает анализ внутренних документов, руководство Facebook прекрасно осведомлено и об этих фактах. Но оно прилагает минимум усилий для изменения ситуации, не обнародует свои собственные исследования на эту тему, а на публике старается преуменьшить серьезность проблемы.

Так, в марте этого года на слушаниях в Конгрессе Марк Цукерберг заявил: «Исследования, с которыми мы ознакомились, показывают, что использование приложений социальных сетей для связи с другими людьми может иметь положительный эффект для психического здоровья».

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На просьбу членов Конгресса представить эти исследования в Facebook ответили, что они являются частной собственностью: «Их содержание не разглашается с целью развития открытого и честного диалога и коллективных обсуждений внутри компании».

Комментируя позицию Facebook и манеру руководства сети реагировать на замечания, сенатор Ричард Блюменталь в письме журналистам WSJ отметил: «Ответы Facebook такие уклончивые, они даже отвечают не на все наши вопросы. Поэтому действительно возникает мысль, что Facebook что-то скрывает. Выглядит, будто Facebook копирует поведение крупных табачных компаний — нацеливается на подростков своей потенциально опасной продукцией, а на публике утаивает научные данные».

Алгоритм перешел на сторону зла

В 2018 году, когда появились признаки снижения посещаемости Facebook, Марк Цукерберг объявил о масштабном изменении алгоритмов соцсети. Заявленная цель — укрепить связи между пользователями, помочь им больше общаться с друзьями и родными. Метод реализации — более широкое распространение личных публикаций, а не профессионально изготовленного контента.

Господин Цукерберг тогда заявил, что хочет, чтобы время, проведенное людьми в Facebook, было более ценным, и они стали ближе друг к другу. В общем, чтобы все были счастливы. Результат получился противоположным.

Новый алгоритм, в частности, отдавал приоритет публикациям, которые пользователи пересылали друг другу, перед теми, под которым просто ставились лайки. Таким образом, акцент был сделан на тиражирование часто пересылаемого контента. Но популярными оказались не столько милые видео с котиками, сколько сенсационные, скандальные и резкие публикации.

Чем больше было негатива и шума в посте, тем больше им делились. В результате ленты наполнились «дезинформацией, токсичностью, агрессивным контентом, который чрезмерно преобладает среди часто пересылаемых публикаций», говорится в одном из внутренних документов.

Профессионалы быстро уловили этот момент. Многие политические партии и СМИ стали менять баланс содержаний публикаций с 50/50 негатива и позитива на 80/20. И такие публикации действительно хорошо расходились в соцсети.

То есть, как отмечают журналисты WSJ, вместо того чтобы стать добрее и всех осчастливить, ленты новостей стали злее. Отток пользователей только усилился.

В Facebook признали проблему. Была создана специальная команда, которая отслеживает ошибки алгоритма и продумывает, как можно эффективно свести их на нет. Команда предложила ряд мер, но, как пишет WSJ, Марк Цукерберг не одобрил некоторые предложения.

Внедрять план кусками просто не имело смысла. Поэтому в итоге ничего не было сделано.

Алена Миклашевская