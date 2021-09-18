Мнение: Некогда ждать

Озвучены новые данные по заражениям. Впервые за последний месяц они превысили 20 тысяч по стране. Рост идет третий день подряд. Если учитывать весьма странную российскую статистику, живущую в условиях "ручного управления", можно сделать предположение, что кому-то уже совсем невтерпёж. И ждать завершения "выборов" этот "кто-то" не собирается.

Если тенденция продолжится, то в ближайшие пару недель нас будет ожидать подъем показателей, ну а потом – и меры по реагированию. А что делать? Установка остается прежней, нужно исполнять.

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