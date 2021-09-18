 

Американского мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги

18.09.2021, 12:24, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрисяжные признали американского мультимиллионера Роберта Дерста виновным в убийстве 20-летней давности. Его близкая подруга Сьюзан Берман якобы знала правду об исчезновении жены бизнесмена и за это была убита, передает телеканал CNN.

Согласно решению присяжных, Дерст в 2000 году «умышленно выстрелил из пистолета и причинил женщине тяжкие телесные повреждения, которые повлекли за собой смерть Берман». Обвинение считает, что миллионер убил подругу, чтобы она не обратилась в полицию и не рассказала правду об исчезновении его жены 35 лет назад, которую считают погибшей. Бизнесмена не привлекали к ответственности за убийство супруги, он неоднократно отрицал, что причастен к этому, передает РИА «Новости».

Адвокаты Дерста называют безосновательными обвинения, выдвинутые против их клиента. Сторона защиты считает, что у следствия нет ни ДНК Дерста, ни отпечатков его пальцев, ни свидетелей преступления.

Сам 78-летний миллионер находится на самоизоляции после контакта с заболевшим коронавирусом, он отправлен под стражу без права освобождения пол залог. Ему грозит пожизненное заключение, приговор вынесут 18 октября.

Состояние Дерста оценивается примерно в 100 млн долларов.

Роберт Алан Дерст – наследник недвижимости, сын нью-йоркского магната Сеймура Дерста, и старший брат Дугласа Дерста, главы Durst Organization. Его подозревают в убийстве трех человек в разных штатах: Кэтлин МакКормак-Дерст (его первая жена, которая исчезла в Нью-Йорке в 1982 году), Сьюзан Берман (его давняя подруга, которая была убита в Калифорнии в 2000 году) и Морриса Блэка (его сосед, который был убит в Техасе в 2001 году). Дерст был объектом федерального розыска по всей стране, и хотя он признался в расчленении Блэка, но, в конечном итоге, был оправдан в убийстве по причинам самообороны.

Ранее в США американка Вирджиния Джуфре (Робертс) подала в суд на британского принца Эндрю. Она обвиняет его в сексуальном насилии.



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