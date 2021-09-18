 

В Киеве 50-летний мужчина развращал 8-летнюю девочку в туалете школы – полиция

18.09.2021, 12:16, Новости дня
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Отмечается, что в дежурную часть Деснянского управления полиции обратилась киевлянка, которая сообщила, что в школе на проспекте Лесном неизвестный мужчина совершил развратные действия относительно ее 8-летней дочери.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения правоохранители менее чем за сутки установили личность нападавшего, рассказал начальник криминальной полиции Деснянского управления полиции Киева Андрей Табала.

“После опроса потерпевшей и свидетелей мы выяснили, что во время перерыва школьница зашла в туалет, где находился неизвестный. Запугивая ребенка, мужчина совершил в отношении нее развратные действия. Крики девочки о помощи услышали ученики старших классов, которые пытались задержать правонарушителя, но он убежал”, – отметил Табала.

50-летнего мужчину задержали на Центральном железнодорожном вокзале столицы, он планировал выехать из Киева.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

“Нарушитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а в начале сентября текущего года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за развращение несовершеннолетней”, – подчеркнули в полиции.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего), следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

“Киевлянину грозит лишение свободы на срок до восьми лет”, – добавил Табала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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