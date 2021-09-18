“Интерактивный дневник” и аудиоспектакль. В Украине представили диджитал-проекты про Бабий Яр

Зыгарь отметил, что очень важно доносить историю современному поколению на понятном ему языке. Для этого нужно постоянно изобретать новые форматы, жанры, задействовать инновационные IT-технологии. Рассказывая об аудиоспектакле “29/09”, он отметил, что проект по своей сути напоминает театр, но с применением дополненной реальности.

“Мы сделали спектакль сфокусированным не только на Бабьем Яре, а сфокусированным на одном дне – 29 сентября. Параллельно там возникают другие пространства, другие сюжетные линии. Мы слышим и узнаем, что происходит в Берлине, Нью-Йорке, в Стокгольме. Там у нас возникают и Чарли Чаплин, и Астрид Линдгрен, и Серж Лифарь, и люди в Киеве, которые не подозревают о том, что происходит в этом месте”, – рассказал он.

Аудиопредставление “29/09” – это мобильное приложение, рассказывающее о судьбе людей, которые шли на смерть в Бабий Яр 29 сентября 1941 года. В нем можно услышать истории выживших и тех, кто погиб. Эти истории помещены в глобальный мировой контекст, реконструированный из новостных заметок и записей дневников со всего мира за этот день. Проект дополнен документальными снимками и визуальными образами с использованием технологий AR, которые появляются на экране смартфона. Приложение с аудиоспектаклем бесплатно, его можно скачать на телефон в App Store или Google Play.

“Интерактивный дневник” – это документально-художественный проект, основанный на реальных событиях, судьбах и поступках реальных людей. Пользователи идут от одного вопроса к другому, погружаясь в судьбы героев того времени. Эти вопросы углубляют историческое и психологическое понимание событий Бабьего Яра. Везде, где это возможно, были использованы фотографии реальных героев.

“Это проект, состоящий из вопросов и ответов. Первый тестовый вопрос сразу должен поставить человека в неловкое положение. Потому что вы должны сделать выбор, который не хотите делать. Это не политический выбор, это всегда жизненный выбор: помочь преследуемому или подумать о безопасности своей семьи. Для того, чтобы ты почувствовал, до какой степени фатальными или, наоборот, спасительными могут быть даже маленькие шаги, даже небольшие усилия. Вот об этом проект”, – подчеркнул Зыгарь.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр “Бабий Яр”. Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яре.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яре $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект “Бабий Яр” будет введен в действие в 2021 году.

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