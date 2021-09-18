Европа выводит Россию за скобки

Доклад о стратегии отношений ЕС с Россией одобрен Европарламентом. Его жесткость отражает настроения в ЕС и глубокий кризис в отношениях с Россией.

Европейский союз, похоже, оставил надежду наладить более или менее добрососедское партнерство с Россией после почти тридцати лет попыток сближения и даже создания «общих пространств». Теперь он ставит цель добиться хотя бы бесконфликтного и стабильного сосуществования с неудобным соседом, от которого никуда не деться — просто в силу географии и некоторого «коммунального хозяйства».

Фото: ЕРА

Когда 14 сентября в Европарламенте в Страсбурге обсуждался проект доклада о стратегии отношений ЕС с Россией, многие депутаты оговаривались, что надо «различать режим Путина и российский народ». Но это звучало, скорее, как формула политеса. Общий настрой был на то, что натянутые улыбки и разговор сквозь зубы с чуждым соседом — это на обозримую перспективу. Гражданское общество в РФ загнано на скотный двор. Европейские ценности официально гонимы.

В докладе, который подготовила команда депутата Андрюса Кубилюса, бывшего премьер-министра Литвы, нет сенсаций. Его выводы вызревали постепенно и прослеживаются по нарастающей в документах Евросоюза, принятых после 2014 года.

Трудно сказать, что было последним толчком — февральский визит главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля в Москву, где его прекраснодушная попытка протянуть руку РФ натолкнулась на медвежью дипломатию ведомства Сергея Лаврова и публичное унижение? Или июньский саммит лидеров стран ЕС. Там в основном стоял вопрос, «встречаться с Путиным» или «не встречаться с Путиным» первым лицам 27 стран ЕС в полном составе. Но и вообще, как быть с Россией в ее нынешнем виде.

Как бы настойчиво ни повторяли российские государственные СМИ продиктованную начальниками обязательную оговорку, что документы Европарламента по внешней политике «носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению», доклад отражает политический настрой. Даже с поправкой на то, что парламентарии более свободны в выборе выражений, чем чиновники и дипломаты.

В дебатах по докладу поднимались на трибуну и выходили в эфир по видеосвязи европейские турчаки, навальные, жириновские, явлинские и зюгановы. Весь срез европейского общества. У немцев Сергея Лагодинского («зеленые») и Йорга Мойтена («Альтернатива для Германии») совершенно разные мнения. Вносились поправки, которые голосовались большинством, принимались или нет. Общий дух документа сохранился. Доклад был принят на пленарной сессии 15 сентября.

Непосредственных оргвыводов из него не стоит ожидать, но его жесткость отражает настроения в ЕС, показывает кризис в отношениях с Россией.

В целом доклад совпадает с курсом внешнеполитического ведомства ЕС, хотя может не совпадать с мнениями правительств некоторых стран-членов.

Депутаты призвали ЕС разговаривать с Россией одним голосом и не допустить смещения отношений союза с Москвой в формат двусторонних связей с отдельными государствами. Они выступили даже за отмену консенсуса в принятии решений ЕС по внешнеполитическим вопросам и замену его квалифицированным большинством. На что в нынешнем состоянии национальные лидеры вряд ли пойдут. Во всяком случае, верховный представитель ЕС Боррель был доволен поддержкой со стороны народных избранников.

«Я всегда был за то, чтобы разговаривать со всеми, когда нам нужно поговорить, но это стало трудным, и я испытал это на собственном опыте», — сказал он депутатам, имея в виду свою последнюю поездку в Москву.

«Нам нужно стараться быть едиными в том, что касается отношений с Россией. И поверьте мне: это не всегда просто, — сказал в своем выступлении Боррель. — Совершенно ясно, что РФ (предпочитая разговаривать с избранными ею правительствами отдельных членов ЕС. — А.М.) хочет разобщить нас».

«В любом случае РФ остается крупнейшим соседом и важным глобальным игроком. Не с экономической точки зрения. Экономика РФ более-менее того же размера, что и Италии, — продолжал он. — У них много газа, и газ становится все дороже. Это хорошие новости для них и плохие для нас. У них есть атомное оружие, у них есть сильная армия, и они используют ее, когда им это нужно. В любом случае РФ никуда не денется. Она останется на месте и не изменится в одночасье».

«Я хотел бы думать о возобновлении партнерства с Россией, но сегодня это отдаленная перспектива, — сказал Боррель, комментируя доклад Европарламента. — В нынешних условиях использование всего потенциала тесного сотрудничества с Россией не на экранах наших радаров. Это отдаленная перспектива».

Жозеп Боррель. Фото: EPA

В целом доклад следует принятым в 2016 году ЕС «пяти принципам Могерини» (по имени предшественницы Борреля на этом посту). Ими руководствуются все страны ЕС при взаимодействии с Россией. Это включает исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности ЕС, сотрудничество с Россией по международным вопросам, в которых ЕС заинтересован, и поддержку гражданского общества в России.

Депутаты также рекомендуют руководству ЕС и стран союза пересмотреть принципы и выработать всеобъемлющую стратегию отношений с Россией. Она, по мнению законодателей, должна быть основана на сдерживании РФ и противодействии российской угрозе, борьбе с вмешательством РФ в дела ЕС и стран Восточного партнерства (особенно Украины, Молдовы и Грузии), взаимодействии и выборочном диалоге с Кремлем, а также на поддержке гражданского общества в России.

Без взаимодействия с Кремлем ЕС не может реализовать свои амбициозные программы по климату и окружающей среде. РФ — также полезный партнер ЕС по отдельным вопросам внешней политики и политики безопасности. Например, по важному для Брюсселя иранскому ядерному досье, по урегулированию в Сирии и Ливии при всей несхожести позиций. Европейцев беспокоит все более активное присутствие россиян в Центральноафриканской Республике. К списку можно добавить Афганистан, где есть потребность в сотрудничестве после захвата власти талибами (запрещены в РФ как организация).

Все это — вынужденная необходимость. Но депутаты не хотят, чтобы ЕС был настолько прагматичным, чтобы пренебрегать ценностями, на которых он основан и которые составляют суть его существования. Ведь это только по механизму создания экономический проект. На самом деле больше идеологический.

Они призывают поддерживать российскую демократическую оппозицию, защищать таких людей, как Алексей Навальный, помогать НКО, правозащитникам, независимым СМИ, развивать неформальные контакты между людьми, взаимные поездки. Похоже, мало кто из них себе представляет, как это делать на практике в условиях сегодняшней России, но мысли будут работать в этом направлении.

Депутаты не придумали никаких новых механизмов воздействия на Россию, кроме «мягкой силы» и санкций, причем в тесной координации с США. Не о военных же средствах говорить,

хотя под впечатлением от эвакуации из Кабула автономный оборонный компонент ЕС теперь уже серьезно в повестке дня. Но санкции — главное оружие Европы как экономической державы.

Доклад рекомендует ЕС усилить механизм санкций против российских властей, олигархов, членов их семей за причастность к нарушениям прав человека или систематическим репрессиям против демократических сил и меньшинств. С этой целью надо сделать введение санкций автоматическим при серьезных нарушениях прав человека, рассмотреть возможность принятия решений о санкциях простым большинством в Совете ЕС. Рекомендуется согласовать общий для ЕС санкционный режим за коррупцию, чтобы дополнить действующий глобальный механизм санкций ЕС за серьезные нарушения прав человека. При дальнейшем наступлении на демократию рекомендуется рассмотреть санкции, которые ударят по финансированию спецслужб, вооруженных сил и нефтегазового сектора.

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Такова новая стратегия Евросоюза в отношении России

Европа в условиях сужения «демократической поляны» в мире все больше заботится о своем демократическом окружении. Конечно, США, Канада, Япония, Австралия — это единомышленники. Но ЕС смотрит на потенциальных единомышленников, в которых демократия еще не совершенна: Западные Балканы, Украину, Молдову, Грузию. В докладе много пассажей об Украине и минских соглашениях, например, о введении санкций за «паспортизацию» в Донбассе и организацию выборов в Крыму.

Депутаты Европарламента призвали ЕС подготовиться к тому, чтобы признать предстоящие в конце недели выборы в Государственную Думу РФ недействительными, если будет установлено их несоответствие международным демократическим стандартам. Это явно история для продолжения.

В день голосования по докладу о РФ в страсбургском амфитеатре Европарламента обсуждался главный на этой сессии вопрос: доклад главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «О состоянии Союза», посвященный внутреннему положению в ЕС и его положению в мире. В докладе в разных контекстах упоминаются США и Китай. Но ни одного упоминания России. Она выведена за скобки внешней политики ЕС.

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

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