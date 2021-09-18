 

Похудевший Максим Фадеев рассказал фанатам о болезни

18.09.2021, 11:56, Разное
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Похудевший российский продюсер Максим Фадеев пояснил фанатам о своей болезни. В социальной сети Instagram он пожаловался на плохое самочувствие.
Фадеев поспешил успокоить поклонников, что просто простыл. Продюсер решил отлежаться и посмотреть какой-то сериал. Знаменитость попросил поклонников порекомендовать какие-то хорошие фильмы. Он сразу же предупредил, что не заболел коронавирусом.

В комментариях к публикации поклонники пожелали Фадееву скорейшего выздоровления. Также они начали писать свои рекомендации относительно сериалов и фильмов. В их числе были «Пробуждение», «Ликвидация», «Медиатор».

За последнее время внешность Максима Фадеева сильно изменилась. Год назад, находясь на Бали, продюсер начал худеть. В итоге вес знаменитости снизился в два раза.



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