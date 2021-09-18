 

В РФ выявили 20,3 тыс. случаев коронавируса за сутки

18.09.2021, 11:30, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЗа минувшие сутки в РФ выявили 20329 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 20329 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2746, Санкт-Петербурге – 1791, Московской области – 915.

Всего в стране выявили 7 254 754 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 485 264 человек, из них 16 247 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 799 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 197 425 человек.

Накануне, 17 сентября, в России выявили 19 905 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 311.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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