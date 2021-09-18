Пентагон подтвердил, что авиаудар США возле аэропорта Кабула был ошибкой

По его словам, результаты расследования показали, что в результате этого удара погибло до 10 гражданских лиц, в том числе до семи детей.

“Более того, теперь мы считаем, что маловероятно, что машина и погибшие были связаны с ИГИЛ-Х или представляли прямую угрозу для войск США”, – добавил.

Маккензи выразил соболезнования родным и близким убитых.

“Наше расследование пришло к выводу, что удар был трагической ошибкой”, – сказал он.

Контекст:

В воскресенье СМИ сообщали о мощном взрыве недалеко от аэропорта Кабула. Афганское агентство Aśvaka со ссылкой на очевидцев отмечало в Twitter, что взрыв произошел из-за ракеты, которая попала в жилой дом в районе Гулай города Хадже Багра.

29 августа стало известно, что США нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле якобы автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого боевики афганского крыла ИГИЛ планировали совершить теракт в аэропорту столицы Афганистан.

Однако 30 августа канал CNN сообщил, что в результате удара США по автомобилю погибли девять мирных жителей, которые были членами одной семьи.

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