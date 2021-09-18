 

Мясников: Брокколи и цветная капуста могут нанести вред щитовидной железе

18.09.2021, 11:02, Разное
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Врач Александр Мясников назвал ряд продуктов, которые могут негативно сказаться на здоровье щитовидной железы. В этот перечень попали брокколи и цветная капуста.
Данная тема была затронута в рамках программы «О самом главном». Доктор Мясников пояснил о полезных продуктах, которые отрицательно влияют на работу щитовидки. Врач предупредил об опасности цветной капусты, брокколи, сои и соевого мяса. Чрезмерное употребление данных продуктов плохо отражается на функционировании органа. Если у человека функция щитовидной железы и так снижена, ему приходится принимать гормоны, то всю эту еду ограничить в рационе.

Кроме того, Мясников упомянул о препарате амиодарон. Обычно лекарственное средство назначается медиками при мерцательной аритмии. В нем содержится большое количество йода, а он провоцирует воспалительные процессы в щитовидной железе. Еще одним последствием может стать фиброз легкого.

Источник: smotrim.ru



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