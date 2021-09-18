Яна Рудковская заявила, что хочет быть куклой Барби

Известная российская телеведущая, продюсер и предприниматель Яна Рудковская в интервью «Собеседнику» пояснила о своей диете и об отношениях с Евгением Плющенко.

По словам Яны Рудковской, она занимается спортом и жестко ограничивает себя в еде. Ест только салат и иногда позволяет себе курочку. При этом звезда не жалуется на отсутствие аппетита. Ее муж, Евгений Плющенко, относится с пониманием к рациону жены, но сам себя в еде не ограничивает. Сейчас у него много творческих проектов, кроме этого, еще добавилась стройка. У них в доме идет ремонт. Звездная семейная пара решили расширить гардеробную, так как старая уже не вмещала все наряды, хоть и занимает почти целый этаж в доме. На одежду, обувь и аксессуары деньги они с мужем не жалеют. Многие наряды она хранит как драгоценности. Ей жалко с ними расставаться. Некоторые вещи отдает на благотворительность, а есть и такие которые одевает постоянно, потому что они для нее самые любимые.

В интервью Рудковская сообщила, что многие поклонники сравнивают ее с куклой Барби. Она этому очень рада, и приложит все усилия для того, чтобы выглядеть так до пятидесяти лет.

Напомним, Яна Рудковская и Евгений Плющенко оформили брак 12 сентября 2009 г. Для Рудковской это второй официальный брак. 6 января 2013 у пары родился сын Александр, 25 сентября 2020 года от суррогатной матери – второй сын Арсений.